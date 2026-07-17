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17.07.2026 18:57

Θεσσαλονίκη: «Γέφυρα ζωής» από την αστυνομία για την επείγουσα διακομιδή νεογνού στο νοσοκομείο

17.07.2026 18:57
peripoliko_ekav
φωτογραφία αρχείου

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«Γέφυρα ζωής» για την επείγουσα διακομιδή νεογνού στο νοσοκομείο στήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ το απόγευμα της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Το βρέφος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στις 5 το απόγευμα από την Ευκαρπία και 12 λεπτά αργότερα είχε φθάσει στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικό και δύο δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο, για την ασφαλή διακομιδή του νεογνού στο νοσοκομείο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 19:43
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