Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Πύργο Ηλείας, εστάλη μήνυμα από το 112 

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Συναγερμός σήμανε για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες του Δήμου Πύργου Ηλείας.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 11 οχήματα, με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 18ης ΕΜΟΔΕ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Πριν από λίγο έλαβαν μήνυμα από 112 όσοι βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

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