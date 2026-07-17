Παρέμβαση στο Άργος για τον δολοφονημένο από αστυνομικά πυρά Θοδωρή

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Δεν υποχωρεί η οργή για τον άδικο χαμό του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού-Καράμπαμπα από αστυνομικά πυρά στο Άργος.

Ο νεαρός που βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού βγήκε για μία βουτιά και κατέληξε νεκρός. Οι «έμπειροι» αστυνομικοί έκριναν ότι ήταν αναλογική απάντηση να τον πυροβολήσουν 21 φορές, επειδή δεν υπάκουσε σε ένα σήμα για έλεγχο.

Μέλη της Κίνησης Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή» κόλλησαν σήμερα (17/7) αφίσες με το πρόσωπο του Θοδωρή έξω από το Δημαρχείο Άργους και στον μαντρότοιχο όπου οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν.

Συνομίλησαν, ακόμα, με τον δήμαρχο Γιάννη Ματλέζο ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ξεσήκωσε αντιδράσεις υιοθετόντας την υπερασπιστική γραμμή των αστυνομικών και ρίχνοντας ευθύνες στη μητέρα του δολοφονημένου Θοδωρή, επειδή «όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης;».

Συνομίλησαν με Μαλτέζο

Σύμφωνα με το anagnostis.gr τα μέλη της κίνησης επιχείρησαν να εξηγήσουν στον Γιάννη Ματλέζο γιατί οι απόψεις του είναι «μισαναπηρικές».

Ο δήμαρχος δεν έγινε σοφότερος, για δεύτερη φορά απέδειξε ότι είναι αδαής ή με άλλα λόγια άσχετος. Δεν καταλαβαίνει πως ήρθε το θέμα των Αμεα στις δηλώσεις του, είπε και πρόσθεσε ότι νιώθει αδικημένος γιατί «σαν δήμαρχος είναι βαθιά υποστηρικτικός μέσα από μια σειρά παρεμβάσεων τόσο σε υποδομές, όσο και σε δυνατότητες για τα Αμεα».

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