Σενετάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Να πάμε σε δίκη να βρούμε το δίκιο μας»

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Σενετάκης δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες ηθικής αυτουργίας σε απιστία και παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η παρέμβασή του στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 αφορούσε αποκλειστικά τη διόρθωση λανθασμένης λειτουργίας του οργανισμού προς όφελος νόμιμου παραγωγού.

Ο βουλευτής άσκησε κριτική στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επισημαίνοντας την αρχειοθέτηση επτά από τις έντεκα αρχικές υποθέσεις της έρευνας.

Σενετάκης δήλωσε ότι αναμένει τη δικαστική κρίση για την οριστική επίλυση της υπόθεσης, τονίζοντας τη νομιμότητα των ενεργειών του.

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Αθώος δήλωσε ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο βουλευτής άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά την αρχειοθέτηση 7 από τις 11 υποθέσεις.

«Κατηγορούμαι για ένα τηλεφώνημα που είχα κάνει στον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, όταν ένας αγρότης μού επισήμανε μία λανθασμένη λειτουργία του Οργανισμού. Τη μετέφερα κι εγώ, γιατί θεώρησα ότι ήταν λάθος», είπε στην ΕΡΤ ο Μάξιμος Σενετάκης.

Ο Μάξιμος Σενετάκης υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δεν μπορούσε να λάβει το σύνολο της επιδότησης που δικαιούνταν, παρότι, ήταν νόμιμος. «Το παράδοξο είναι ότι η κυρία εισαγγελέας ζήτησε την πραγματογνωμοσύνη αφού πρώτα είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας μας» σημείωσε χαρακτηριστικά ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, εάν η τεχνική αξιολόγηση είχε προηγηθεί, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση. «Αυτό που βλέπετε σήμερα, από τους 15 να καταλήγουμε στους τέσσερις, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και να μη δοθεί πάτημα για όλα όσα ακούστηκαν εκείνη την περίοδο». πρόσθεσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι η πραγματογνωμοσύνη επιβεβαίωσε τη νομιμότητα του παραγωγού. «Διαπιστώθηκε ότι ο αγρότης ήταν σε όλα νόμιμος. Τα ζώα του ήταν νόμιμα, η παραγωγή του νόμιμη, όπως προέκυπτε και από τις δηλώσεις του. Το παράδοξο είναι ότι αντί να απαλλάξει και τον ίδιο τον άνθρωπο, του γύρισε την κατηγορία σε ηθική αυτουργία.»

Ο Μάξιμος Σενετάκης άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Νομίζω ότι πρέπει να μπει ένα φρένο και να κάτσουμε να συζητήσουμε πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη λειτουργία των βουλευτικών γραφείων». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος παραθέτει τα γεγονότα και αφήνει τους πολίτες να κρίνουν. «Σας λέω τα δεδομένα και από εκεί και πέρα να βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματά του».

Ο Μάξιμος Σενετάκης επισήμανε ότι, μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία, η υπόθεση θα φτάσει άμεσα στις δικαστικές αίθουσες. «Είναι η πρώτη φορά που, μετά τον νόμο που ψηφίσαμε, ζητείται τόσο άμεσα η διεξαγωγή της δίκης. Θα δούμε πλέον στην πράξη πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες».Κλείνοντας, δήλωσε πως προσβλέπει στη δικαστική κρίση λέγοντας χαρακτηριστικά «να πάμε να βρούμε το δίκιο μας».

Η επίμαχη συνομιλία

Στην επίμαχη συνομιλία ο βουλευτής λέει στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά: «ΑΦΜ… Έβγαλε 24 τόνους γάλα και θέλει τα ζώα από 330 να μειωθούν σε 240».

Μελάς: «Τον Καψάλη θα στον φτιάξω. Αλλά να μην πηγαίνει να κοκορεύεται στα καφενεία. Έχουν μείνει πολλοί σαν τον δικό του απ’ έξω».

Σε άλλη συνομιλία ο Μ. Σενετάκης ρωτά: Να σου στείλω ένα ΑΦΜ, να δούμε αν μπορούμε να το ανοίξουμε;»

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