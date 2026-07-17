«Ο φελλός υπουργός» και ο «αναρχοαριστερός της συμφοράς»: Άγρια κόντρα μεταξύ Καμπαγιάννη και Γεωργιάδη 

Takeaways by to pontiki AI Αναπάντεχη δημόσια αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ του δικηγόρου Θανάση Καμπαγιάννη και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης κατηγόρησε τον υπουργό για τη στάση του απέναντι στις ποινικές διώξεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αμφισβητώντας τη νομική τους βάση.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε με επικριτικούς χαρακτηρισμούς προς τον δικηγόρο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι τέσσερις διωκόμενοι βουλευτές θα αθωωθούν πανηγυρικά στο μέλλον.

Ο υπουργός απέρριψε τις αιτιάσεις περί απώλειας της δεδηλωμένης και προκάλεσε τον δικηγόρο σε δημόσιο στοίχημα για την τελική έκβαση των δικαστικών υποθέσεων.

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Αναπάντεχη κόντρα ξέσπασε μεταξύ του δικηγόρου Θανάση Καμπαγιάννη και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο φελλός υπουργός που πανηγυρίζει»

Ο διακεκριμένος δικηγόρος χαρακτήρισε τον υπουργό «φελλό» και υπενθύμισε ότι πριν από λίγες εβδομάδες εμφανιζόταν σίγουρος ότι οι δικογραφίες θα αρχειοθετούνταν, καθώς οι πράξεις που κατέγραψε ο κοριός της ΕΛΑΣ ενέπιπταν στις αρμοδιότητες του βουλευτή. Αλλά για τις 4 από τις 6 περιπτώσεις για τις οποίες έγινε προκαταρκτική προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης.

"Στις 6, λοιπόν, από τις 11 υποθέσεις, η Εισαγγελία έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις βάσιμα πιθανολογείται ότι τελέστηκαν… Κι όμως ο φελλός Υπουργός πιστεύει πως δικαιώθηκε. Μωραίνει Κύριος…" #οπεκεπε #κυβέρνηση_μητσοτάκη pic.twitter.com/lzQsxjE4Qn — Thanasis Kampagiannis (@TKampagiannis) July 16, 2026

«Ο φελλός υπουργός Υγείας πανηγυρίζει γιατί ασκήθηκαν ποινικές διώξεις “μόνο” σε 4 από τους 11 βουλευτές της ΝΔ και “μόνο” για πλημμελήματα. Στην ίδια γραμμή έχει συρθεί πλέον και η κυβέρνηση, διά του κυβερνητικού της εκπροσώπου, δείγμα της αποδρομής της αφού πλέον δεν απολαμβάνει καν της δεδηλωμένης λόγω του πλήθους των υποδίκων στις τάξεις της ΚΟ της ΝΔ και του πολιτικού εκβιασμού που οι βουλευτές της ασκούν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης υπενθυμίζει ότι Κεφαλογιάννης και Τσιάρας αθωώθηκαν γιατί ισχυρίστηκαν ότι οι βοηθοί τους ενήργησαν αυτοβούλως. «Το πιο αστείο όλων είναι αυτό: ο φελλός Υπουργός διέδιδε τον ισχυρισμό ότι και οι 11 θα απαλλαγούν γιατί τα αποδιδόμενα εναντίον τους δεν συνιστούν παράνομες πράξεις αλλά είναι η “φυσιολογική” λειτουργία κάθε πολιτικού γραφείου βουλευτή και Υπουργού. Όμως στις 6 από τις 11 περιπτώσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κρίθηκε ότι προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης. Ο λόγος που οι διωκόμενοι βουλευτές είναι 4 και όχι 6 είναι πως ο Κεφαλογιάννης και ο Τσιάρας ισχυρίστηκαν ότι οι ιδιαίτεροί τους έπραξαν χωρίς την εντολή τους, αυτοβούλως».

«Ισχυρίστηκαν δηλαδή ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ από αυτό που διέδιδε ο φελλός Υπουργός: ότι αυτή η λειτουργία δεν είναι λειτουργία πολιτικού γραφείου, ότι τα αποδιδόμενα συνιστούν παράνομες πράξεις, αλλά ότι αυτές τελέστηκαν εν αγνοία τους. Και έτσι στις περιπτώσεις Τσιάρα και Κεφαλογιάννη δεν διώκονται οι ίδιοι αλλά ο ιδιαίτερος/διευθυντής και ο συνεργάτης του πολιτικού γραφείου. Στις 6, λοιπόν, από τις 11 υποθέσεις, η Εισαγγελία έκρινε ότι οι αξιόποινες πράξεις βάσιμα πιθανολογείται ότι τελέστηκαν», συνεχίζει.

«Έχουν τρόπους οι αναρχοαριστεροί της συμφοράς»

Ο @TKampagiannis το επί σειρά ετών στέλεχος της παράταξης «Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή» στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτη για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μέσω του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, λέει εμένα «φελλό»…..διότι έχουν και… pic.twitter.com/0lHhTy1xvk — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 16, 2026

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης υποστήριξε ότι Κεφαλογιάννης και ο Τσιάρας θα διώκονταν, αν δεν ήταν υπουργοί και επανέλαβε για ακόμα μία φορά τον χαρακτηρισμό «φελλός» για τον Άδωνι Γεωργιάδη. «Τελευταία ερώτηση: σε οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη περίπτωση, όπου οι ελεγχόμενοι δεν θα ήταν βουλευτές και πρώην υπουργοί, θα αρκούσε ο ισχυρισμός “δεν γνώριζα τι έκανε ο συνεργάτης μου” για να μην ασκηθεί ποινική δίωξη; Απάντηση οποιουδήποτε έχει στοιχειώδη γνώση της δικαστηριακής καθημερινότητας, ειδικά σε επίπεδο προδικασίας: Αστεία πράγματα! Όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα θα διώκονταν και θα καλούνταν στο ακροατήριο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Αυτά είναι η αλφαβήτα. Κι όμως ο φελλός Υπουργός πιστεύει πως δικαιώθηκε. Μωραίνει Κύριος…»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δεν έκρυψε τη δυσαρέσκεια του για το «φελλός» και χαρακτήρισε τον δικηγόρο «αναρχοαριστερό της συμφοράς». «Ο Θανάσης Καμπαγιάννης το επί σειρά ετών στέλεχος της παράταξης Εναλλακτική Παρέμβαση – Δικηγορική Ανατροπή στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος έχει δημοσιεύσει μελέτη για το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μέσω του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, λέει εμένα φελλό…..διότι έχουν και τρόπους ως γνωστόν αυτοί οι αναρχοαριστεροί της συμφοράς».

Όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε ότι θα αθωωθούν και οι 4 βουλευτές στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις. «Λοιπόν κύριε Καμπαγιάννη θέλετε να βάλουμε ένα δημόσιο στοίχημα για το εάν η οποιαδήποτε από αυτές τις 4 διώξεις, οδηγήσει τελικά σε καταδίκη έστω μίας ημέρας; Για να σας δω τώρα πόσο γενναίος είστε; Εγω διακινδυνεύω δημοσίως και λέω: θα αθωωθούν πανηγυρικά και οι 4! Επίσης λέω ότι οι διώξεις ασκήθηκαν για να μην γίνει εντελώς ρεζίλι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Η εγκληματική συμμορία της ΝΔ ήταν τελικά διώξεις για 4 πλημμελήματα και η δήλωσή σας ότι έχει χάσει την δεδηλωμένη η ΚΟ μας επειδή εκβιαζόμαστε κλπ απλά δείχνει το μέγεθος της εμπάθειάς σας. Αλλά για να σας δω δέχεστε ένα δημόσιο στοίχημα μεταξύ μας για την δικαστική εξέλιξη αυτών των διώξεων;».

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