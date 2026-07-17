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17.07.2026 15:11

Λειψοί: Το ψάρι που τρόμαξε την παραλία – Καρχαρίας ή γαλέος; (Video)

17.07.2026 15:11
leipsoi_galeos

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Ένα μεγαλούτσικο ψάρι που βγήκε στα πολύ ρηχά, προκάλεσε πανικό στους λουόμενους στην στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, καθώς έμοιαζε πολύ με καρχαρία.

Αφού λοιπόν βγήκε από το νερό, ο κόσμος έβγαλε τα κινητά και άρχισε να τραβά βίντεο το ψάρι το οποίο σφάδαζε στα ρηχά και βγήκε σχεδόν στην άμμο.

Από το βίντεο, πάντως, που ανέβασε η ιστοσελίδα lerosnews.gr, το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae, γνωστό ως γαλέος και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

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