Λειψοί: Το ψάρι που τρόμαξε την παραλία – Καρχαρίας ή γαλέος; (Video)

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Ένα μεγαλούτσικο ψάρι που βγήκε στα πολύ ρηχά, προκάλεσε πανικό στους λουόμενους στην στην παραλία Κατσαδιά των Λειψών, καθώς έμοιαζε πολύ με καρχαρία.

Αφού λοιπόν βγήκε από το νερό, ο κόσμος έβγαλε τα κινητά και άρχισε να τραβά βίντεο το ψάρι το οποίο σφάδαζε στα ρηχά και βγήκε σχεδόν στην άμμο.

Από το βίντεο, πάντως, που ανέβασε η ιστοσελίδα lerosnews.gr, το καρχαριοειδές ενδέχεται να ανήκει στο γένος Mustelus, της οικογένειας Triakidae, γνωστό ως γαλέος και ακίνδυνο για τον άνθρωπο.

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