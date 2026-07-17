Δυσαρέσκεια των Εβραίων Ρεπουμπλικάνων με τον Τζέι Ντι Βανς μετά τις δηλώσεις για το Ισραήλ – Συσπειρώνονται υπέρ του Ρούμπιο για το 2028

Takeaways by to pontiki AI Πολλοί Εβραίοι Ρεπουμπλικανοί εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για τον Τζέι Ντι Βανς, επικρίνοντας τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ και τη σιωπή του για αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας.

Αντίθετα, ο Μάρκο Ρούμπιο συγκεντρώνει ευρεία υποστήριξη στους ίδιους κύκλους λόγω της σταθερής φιλοϊσραηλινής του πολιτικής και της σκληρής στάσης του απέναντι στο Ιράν.

Ο Ρούμπιο θεωρείται πλέον από πολλούς ως ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος το 2028, καθώς οι δεσμοί του με την εβραϊκή κοινότητα και η αποτελεσματική ρητορική του τον καθιστούν δημοφιλή επιλογή.

Παρά τις επικρίσεις ότι προωθεί τα ισραηλινά συμφέροντα έναντι των αμερικανικών, η επιρροή του ενισχύεται διαρκώς εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

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Δεν είναι μυστικό ότι ο Τζέι Ντι Βανς έχει χάσει την εμπιστοσύνη πολλών Εβραίων Ρεπουμπλικανών, οι οποίοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κριτική που άσκησε σε ισραηλινούς αξιωματούχους, στην επιδοκιμασία θεωριών συνωμοσίας κατά του Ισραήλ και στη σιωπή για τον Τάκερ Κάρλσον, τον γνωστό σχολιαστή που έχει στραφεί εναντίον του Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, ο Βανς εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς ως ο πιθανότερος διάδοχος του Ντόναλντ Τραμπ στην κορυφή του ψηφοδελτίου του κόμματος το 2028, αφήνοντας τους Εβραίους υποστηρικτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με το ερώτημα ποιον να υποστηρίξουν όταν λήξει η δεύτερη θητεία του Τραμπ.

Πολλοί βρίσκουν μια απάντηση αλλού στην κυβέρνηση Τραμπ.

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανοεβραίων ψηφοφόρων, χορηγών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής της MAGA υποστηρίζουν με ενθουσιασμό την προεδρική υποψηφιότητα του Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Σάμπος Κεστενμπάουμ, του οποίου ο υψηλού προφίλ ακτιβισμός κατά του αντισημιτισμού στα αμερικανικά πανεπιστήμια τον έχει κάνει ήρωα μεταξύ των Εβραίων συντηρητικών. «Ανυπομονώ να τον ψηφίσω κι εγώ».

Ο Κέστενμπαουμ προσέφερε μια ενημέρωση σχετικά με έναν ισχυρισμό που έκανε σε μια συνέντευξη σε μια γκαλά της Ρεπουμπλικανικής Εβραϊκής Συμμαχίας τον Μάιο.

«Μπορώ σίγουρα να σας πω με σιγουριά ότι στους συντηρητικούς κύκλους των Αμερικανοεβραίων, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι με διαφορά 99 προς 1», είχε πει τότε. «Στην πραγματικότητα, αυτό πιθανότατα υποτιμά την πραγματικότητα, είναι πιθανώς πιο κοντά στο 100 προς 0. Δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν μέσα στο κίνημα Αμερικανοεβραϊκής MAGA που δεν θα ήθελε τον Μάρκο Ρούμπιο ως υποψήφιο».

Ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι υπουργός Εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και διετέλεσε γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Φλόριντα για 14 χρόνια, έχει κερδίσει την υποστήριξη αρκετών Εβραίων Ρεπουμπλικανών με την ένθερμη υποστήριξή του στο Ισραήλ και την έντονη αντίθεσή του στο Ιράν. Έχει σηματοδοτήσει την προθυμία του να άρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει η κυβέρνηση Μπάιντεν σε βίαιες ομάδες ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη και αυτή την εβδομάδα δεσμεύτηκε να διαλύσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για πολλούς Ισραηλινούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κάποιοι, συμπεριλαμβανομένης της ακροδεξιάς Εβραίας ακτιβίστριας Λόρα Λούμερ, έχουν επίσης επισημάνει τη σκληρή στάση του Ρούμπιο απέναντι στους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές. Γιόρτασε την ανάκληση εκατοντάδων φοιτητικών θεωρήσεων σε σχέση με τέτοιες διαμαρτυρίες πέρυσι.

Οι βαθιοί δεσμοί του Ρούμπιο με την φιλοϊσραηλινή κοινότητα προηγούνται της εθνικής του εικόνας. Ο κύριος ευεργέτης του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στη νομοθετική εξουσία της Φλόριντα ήταν ο Νόρμαν Μπράμαν, ένας σημαντικός χορηγός σε εβραϊκά ζητήματα. Η υποστήριξη του Ρούμπιο προς το Ισραήλ είναι χαρακτηριστική των Κουβανοαμερικανών πολιτικών που βλέπουν τη χώρα ως προπύργιο ενάντια στον κομμουνισμό. Ο στενότερος σύμμαχός του στη νομοθετική εξουσία της Φλόριντα ήταν ο Άνταμ Χάσνερ, ο οποίος είναι Εβραίος.

Μερικοί επικριτές του Ισραήλ, κατηγορούν τώρα τον Ρούμπιο ότι εργάζεται υπέρ των ισραηλινών συμφερόντων πάνω από τα αμερικανικά συμφέροντα και λένε ότι το Ισραήλ προωθεί την υποψηφιότητά του.

«Συντριπτική υποστήριξη» για τον Ρούμπιο

Εκτός από την φιλοϊσραηλινή του στάση, Εβραίοι συντηρητικοί σχολιαστές έχουν επίσης επαινέσει τον Ρούμπιο για την έντονη ρητορική του σχετικά με την ελπίδα του για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης μιας ομιλίας στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, την οποία ο συντάκτης του Commentary, Σεθ Μάντελ, χαρακτήρισε «βαθιά».

Ο Έρικ Λεβίν, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του RJC και σημαντικός έρανος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δήλωσε ότι υπάρχει «συντριπτική υποστήριξη» για τον Ρούμπιο, τόσο μεταξύ Εβραίων όσο και μη Εβραίων Ρεπουμπλικανών.

«Κοιτάξτε, η πρώτη μου επιλογή το 2016 ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο», δήλωσε ο Λεβίν, ο οποίος μίλησε σε προσωπικό επίπεδο και όχι εκ μέρους του RJC, προσθέτοντας ότι ήταν ένας από τους πρώτους που συγκέντρωσε χρήματα για την προεδρική εκστρατεία του Ρούμπιο το 2016.

«Ο Μάρκο ήταν πάντα ένας εξαιρετικά ισχυρός και αποτελεσματικός υποστηρικτής της αμερικανο-ισραηλινής σχέσης», δήλωσε ο Λεβίν. «Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ένας πολύ ισχυρός και αποτελεσματικός επικοινωνιολόγος σχετικά με τη θέση της Αμερικής στον κόσμο».

Ο Βανς έχει δει την υποστήριξή του να διαβρώνεται, τόσο εντός όσο και εκτός των εβραϊκών κύκλων. Μερικοί από τους κορυφαίους συμβούλους του Τραμπ φέρεται να πιέζουν τον Ρούμπιο, και όχι τον αντιπρόεδρο, να είναι ο υποψήφιος του 2028. Ο μεγαλοδωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κεν Γκρίφιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα υποστήριζε τον Ρούμπιο έναντι του Βανς σε προεδρικές προκριματικές εκλογές του 2028, ανέφερε το Axios. Ακόμη και οι αγορές στοιχημάτων λένε ότι οι πιθανότητες του Ρούμπιο αυξάνονται.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει προτείνει ένα ψηφοδέλτιο Βανς-Ρούμπιο, χωρίς να πει ποιος από τους δύο πιστεύει ότι πρέπει να είναι πρόεδρος. Ο πρόεδρος ρώτησε χρηματοδότες του κόμματος στο Mar-a-Lago στα τέλη Φεβρουαρίου, ποιον υποψήφιο προτιμούσαν, και ο Ρούμπιοε πικράτησε στην αίθουσα, ανέφερε τότε το NBC News. (Ο Κέστενμπαουμ είπε ότι είχε ακούσει για την ψηφοφορία από χορηγούς που ήταν εκεί. «Για να είμαστε δίκαιοι, βρίσκονται στη Φλόριντα, οπότε είναι λίγο ένα θετικά διακείμενο πλήθος, αλλά ο Μάρκο κερδίζει αναμφίβολα», είπε ο Κέστενμπαουμ.)

Το RJC έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να μπει στα νερά του 2028. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ματ Μπρουκς δήλωσε στο Jewish Telegraphic Agency στο γκαλά America 250 του RJC ότι οι προεδρικές προκριματικές εκλογές είναι «έτη φωτός μακριά από τώρα» και ότι η εστίαση είναι στη διατήρηση της Ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Βουλή και τη Γερουσία τον Νοέμβριο.

Αλλά η ομάδα, και οι Εβραίοι Ρεπουμπλικάνοι σε μεγάλο βαθμό, έχουν εμπλακεί σε μια μάχη για τη στάση του κόμματος απέναντι στο Ισραήλ και για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει προσωπικότητες όπως ο Κάρλσον, ο Νικ Φουέντες και η Κάντας Όουενς, οι οποίοι έχουν διαδώσει αντισημιτικές θεωρίες συνωμοσίας στους διαδικτυακούς ακολούθους τους.

Ο Τραμπ έλαβε τον ενθουσιώδη έπαινο του RJC όταν αποκήρυξε τον Κάρλσον. Ο Βανς, από την άλλη πλευρά, παρέμεινε σιωπηλός παρά τις αυξανόμενες εκκλήσεις Εβραίων συντηρητικών να καταδικάσει τον πρώην παρουσιαστή του Fox News.

«Θα ήθελα να δω τον Αντιπρόεδρο Βανς να αλλάζει τακτική σε πολλά από αυτά. Ελπίζω ότι θα το κάνει», δήλωσε ο σχολιαστής Μπεν Σαπίρο σε συνέντευξή του στο New Yorker νωρίτερα φέτος, όταν ρωτήθηκε για το ποιος στον συντηρητικό κόσμο «θα απέρριπτε το είδος των χαρακτήρων που ο Τάκερ Κάρλσον και η παρέα του ενθαρρύνουν».

Ο Σαπίρο είπε ότι «πιθανότατα» θα υποστήριζε τον Ρούμπιο σε προκριματικές εκλογές αντί του Βανς.

Άλλοι πιθανοί υποψήφιοι για την προεδρία του 2028, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, έχουν προειδοποιήσει ανοιχτά για την απειλή του δεξιού αντισημιτισμού.

Ο Λεβίν έχει εκφράσει την άποψή του για τον Βανς, λέγοντας στο Politico αυτή την εβδομάδα ότι είναι «δύσκολο να βρει κανείς οποιαδήποτε υποστήριξη γι’ αυτόν στην εβραϊκή κοινότητα».

Στους μήνες που ακολούθησαν οι πρώτες εκκλήσεις να καταδικάσει τον Κάρλσον, ο ρόλος του Βανς στην προσπάθεια μεσολάβησης για μια συμφωνία με το Ιράν έχει μόνο αποξενώσει περαιτέρω τους φιλοϊσραηλινούς Ρεπουμπλικάνους. Προκάλεσε αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικάνους Εβραίους, τόσο από τους απλούς όσο και από ένα εν ενεργεία μέλος του Κογκρέσου, όταν προειδοποίησε τους Ισραηλινούς επικριτές της συμφωνίας με το Ιράν, η οποία έκτοτε έχει καταρρεύσει, να μην προσβάλλουν τον Τραμπ, λέγοντας: «Αν ήμουν στο Υπουργικό Συμβούλιο της ισραηλινής κυβέρνησης, μπορεί να μην εξαπέλυα επίθεση στον μόνο ισχυρό σύμμαχο που μου έχει απομείνει οπουδήποτε σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο βουλευτής της Φλόριντα, Ράντι Φάιν χαρακτήρισε τα σχόλια του Βανς «εντελώς ακατάλληλα και ειλικρινά αηδιαστικά».

Η Βάλερι Γκρίνφελντ, μέλος του RJC και πρώην στέλεχος της Γερουσίας που τώρα ζει στην Ιερουσαλήμ, δήλωσε σε μια συνέντευξη ότι «ήταν απίστευτα αλαζονικό εκ μέρους του να πει κάτι τέτοιο, επειδή είμαστε εταίροι».

Πρόσθεσε ότι ο Ρούμπιο είναι αυτή τη στιγμή η πιο δημοφιλής επιλογή για πρόεδρος το 2028 μεταξύ του κύκλου των Αμερικανών ψηφοφόρων της στο Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, είπε, «όσο περισσότερο ο Τζέι Ντι Βανς μιλάει για το Ισραήλ και τον αντισημιτισμό και συνεργάζεται με τον Τάκερ Κάρλσον και τους ομοίους του, τόσο χειρότερα είναι για αυτόν όσον αφορά την εβραϊκή ψήφο».

«Σημαντική μετατόπιση στη συμπεριφορά των Εβραίων»

Οι Αμερικανοεβραίοι ψηφοφόροι στρέφονται σε μεγάλο βαθμό προς την ψήφο των Δημοκρατικών υποψηφίων. Κάπου μεταξύ 63% και 71% των Εβραίων ψηφοφόρων υποστήριξαν την Καμάλα Χάρις το 2024.

Αλλά καθώς ένας αυξανόμενος αριθμός Εβραίων Δημοκρατικών λέει ότι αισθάνεται ανεπιθύμητος στο κόμμα εν μέσω εντάσεων για το Ισραήλ και το φιλοϊσραηλινό λόμπι, υπάρχει η αίσθηση ότι ένας Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερες ψήφους από έναν Δημοκρατικό που είναι πιο έντονα επικριτικός για το Ισραήλ από οποιονδήποτε από τους προκατόχους του.

Ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Τζορτζ Μέισον, Ντέιβιντ Μπερνστάιν, προέβλεψε στο X ότι θα υπάρξει «μια σημαντική μετατόπιση στη συμπεριφορά των Εβραίων» εάν ο Ρούμπιο κερδίσει το χρίσμα. «Η αλλαγή στην ψήφο θα είναι σχετικά μέτρια, αλλά η ενέργεια και τα χρήματα θα αλλάξουν δραματικά».

Πρόσθεσε, «Αν είναι ο Βανς, τότε όχι».

Η φιλοϊσραηλινή κριτική κατά του Βανς έχει αυξηθεί ως απάντηση στους όρους της συμφωνίας με το Ιράν τον περασμένο μήνα, η οποία παρείχε πολλαπλές παραχωρήσεις στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Σαπίρο δήλωσε στο Fox News ότι ο Βανς, ως βασικός διαπραγματευτής, «δεν είχε εξυπηρετήσει καλά τον πρόεδρο». Ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε εκ νέου τον πόλεμο με το Ιράν και είπε ότι η συμφωνία ανήκει πλέον στην ιστορία.

Εν τω μεταξύ, ο Ρούμπιο βγήκε από τη συμφωνία με θετικές κριτικές από το φιλοϊσραηλινό λόμπι, το οποίο θεώρησε τη σιωπή του ως αποδοκιμασία των παραχωρήσεων που έγιναν στη συμφωνία. Ο Ρούμπιο μεσολάβησε, μεταξύ άλλων, σε μια παράλληλη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία υπονομεύει ένα βασικό απαράδεκτο στοιχείο της συμφωνίας στην οποία μεσολάβησε ο Βανς, η οποία κωδικοποίησε τον ρόλο του Ιράν στον Λίβανο.

«Ο Ρούμπιο δεν φαίνεται χαρούμενος», έγραψε ο Έιλον Λέβι, πρώην εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, μαζί με ένα βίντεο του υπουργού Εξωτερικών να εμφανίζεται ανέκφραστος ενώ ο Τραμπ ανακοίνωνε τη συμφωνία.

Η σχολιαστής Λίζα Νταφτάρι έγραψε, «Σήμερα, είμαστε όλοι Μάρκο Ρούμπιο».

Εν τω μεταξύ, οι επικριτές του Ισραήλ, τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά, έσπευσαν να επικρίνουν την αυξανόμενη υποστήριξη προς τον υπουργό Εξωτερικών.

Ο Cenk Uygur, παρουσιαστής της εκπομπής The Young Turks, έγραψε ότι «οι μισοί αξιωματούχοι» στην κυβέρνηση Τραμπ «εργάζονται για το Ισραήλ», συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο.

Ο Michael Rectenwald, επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτικής Δράσης κατά της Σιωνιστικής Αμερικής, κατακεραύνωσε το σχέδιο του Ρούμπιο να διαλύσει το ΔΠΔ και είπε ότι «οι ΗΠΑ είναι η σκύλα του Ισραήλ».

Ο Clint Russell, παρουσιαστής του podcast «Liberty Lockdown», κατηγόρησε το Ισραήλ ότι ξεκίνησε μια προπαγανδιστική εκστρατεία και πλήρωσε influencers για να «κατατροπώσουν τον Βανς και να ενισχύσουν τον Ρούμπιο για το 2028». Ο Russell δεν παρείχε αποδείξεις, αλλά ήταν ακλόνητος στην κατηγορία του.

«Τον ενισχύουν εδώ και μήνες. Σκληρά», έγραψε. «Είναι δικός τους».

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