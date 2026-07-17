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17.07.2026 16:44

«Άρτος και θεάματα»: Σφυροκόπημα του Ρόμπερτ Σμιθ των Cure κατά του show στο ημίχρονο του Μουντιάλ – Η αναφορά σε Ινφαντίνο και Τραμπ

17.07.2026 16:44
robert smith

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Δεν είναι όλοι φαν του επερχόμενου show που θα λάβει χώρα κατά το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure να δημοσιεύει την οξεία αλλά και παράξενα ποιητική κριτική του (λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα που ανέβασε) για τη στάση της FIFA.

Το show του ημιχρόνου θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο MetLife στο Νιου Τζέρσεϊ την Κυριακή.

Η παράσταση τύπου Super Bowl, την οποία επιμελήθηκε ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, θα περιλαμβάνει καλλιτέχνες όπως η Madonna, η Shakira, οι BTS και ο Justin Bieber, καθώς και εμφανίσεις από τους Tom Cruise, Jennifer Hudson και Robbie Williams.

Αμερικανοποίηση του ποδοσφαίρου για κάποιους, επιπλέον διασκέδαση για άλλους.

Ένας καλλιτέχνης που δεν φαίνεται πολύ ευχαριστημένος με αυτό είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ των Cure, ο οποίος μοιράστηκε τις σκέψεις του στην επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Instagram – επιτιθέμενος στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, δίνοντάς του όμως ένα… νέο όνομα.

«Η παράσταση του ημιχρόνου, την οποία επιμελήθηκε ο Chris Martin των Coldplay, θα περιλαμβάνει τη Madonna, τον Justin Bieber, τη Shakira και το boyband της K-pop, BTS», έγραφε η λεζάντα. «Ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantosser, περιέγραψε την παράσταση του ημιχρόνου ως «πρωτοποριακό θέαμα» που θα «γιορτάσει το ποδόσφαιρο, τη μουσική και τις κοινές μας αξίες, διασφαλίζοντας μια κληρονομιά που ξεπερνά το τελευταίο σφύριγμα».

Η λεζάντα κατέληγε: «ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ… #Breadandcircuses #MUGWANK #pleasejustfuckoff».

Δείτε την ανάρτηση:

Η ανάρτηση περιελάμβανε επίσης μια φωτογραφία που φαίνεται να είναι η διάσημη φωτογραφία «Pale Blue Dot» της NASA, που τραβήχτηκε από το Voyager 1 το 1990.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε από περίπου 3,7 δισεκατομμύρια μίλια μακριά, χρησιμοποιείται εδώ και καιρό ως σημαντική υπενθύμιση της μικρής θέσης της ανθρωπότητας στο σύμπαν.

Με νεότερη ανάρτηση ο Ρόμπερτ Σμιθ διευκρινίζει:

«Για όσους από εσάς δεν το καταλάβατε ακριβώς: Το θέμα δεν είναι καθόλου ποιος επιμελείται ή ερμηνεύει, πρόκειται για την ιδέα του #MUGWANK για το show του ημιχρόνου του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου… Αν τώρα καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα το «ΑΑΑΑΑΑΑ!», αλλά εξακολουθείτε να μην συμφωνείτε, παρακαλώ φορέστε το κόκκινο καπέλο σας, τη μπλούζα σας με το «ΕΓΩ 🖤 JANNY + DONNY + $$$» και διασκεδάστε. Υ.Γ. Ο Infantosser είπε ότι αυτός και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Trumpton θα παραδώσουν το τρόπαιο με τα μικρά χέρια τους την Κυριακή». ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ Α ΓΙΑ ΤΟ «ΑΡΓΚ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ… #breadandcircuses #pleasejustfuckoff #fuckfifa #justlookup lostworld».

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αργεντινή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 18:04
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