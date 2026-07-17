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ΚΟΣΜΟΣ

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17.07.2026 12:42

Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια στη Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων (videos)

17.07.2026 12:42
katolisthisi-kina

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Μία κατολίσθηση διέλυσε σπίτια στη πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων.

Περίπου στις 8 το πρωί (3 ξημερώματα στην Ελλάδα), ένας κοινοτικός υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 14:30
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