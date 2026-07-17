Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια στη Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Μία κατολίσθηση διέλυσε σπίτια στη πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων.
Περίπου στις 8 το πρωί (3 ξημερώματα στην Ελλάδα), ένας κοινοτικός υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.
#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA— Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026
Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/gDvsCYmwDa
Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.
“重庆山体垮塌”— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) July 17, 2026
7月17日，重庆彭水乌江三桥附近发生山体垮塌，多栋民房被埋，有人员被埋。 pic.twitter.com/VJRS5yniTz
【重庆山体塌方】
7月17日，重庆彭水乌江三桥附近发生山体垮塌。一段行车记录仪视频记录下了垮塌瞬间，山体突然滑落，事发前未见明显征兆，现场也未见人员提前撤离。 https://t.co/tT99M9tBPf pic.twitter.com/fUlS0AtQvw— 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) July 17, 2026
Διαβάστε επίσης
Η Νέα Υόρκη «πνίγεται» από τους καπνούς της φωτιάς στον Καναδά – Τι θα γίνει με τον τελικό του Μουντιάλ
Μέση Ανατολή: Χτυπήθηκε κι άλλο τάνκερ στο Ορμούζ – Σε πλήρη ακινησία η ναυσιπλοΐα στο στενό
Από τους S-300 της Κύπρου στους S-400 της Τουρκίας: Το αδιέξοδο του Ερντογάν με τους Ρώσους, το παζάρι για τα F-35, και το ελληνικό πρόβλημα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.