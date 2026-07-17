Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια στη Κίνα – Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων (videos)

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Μία κατολίσθηση διέλυσε σπίτια στη πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κάτω από συντρίμμια ένας άγνωστος αριθμός ανθρώπων.

Περίπου στις 8 το πρωί (3 ξημερώματα στην Ελλάδα), ένας κοινοτικός υπάλληλος ειδοποίησε τις αρχές όταν είδε ότι είχαν αποκολληθεί βράχοι.

#EXCLUSIVE LANDSLIDE IN CHONGQING, CHINA



Friday, 17th July 2026 pic.twitter.com/gDvsCYmwDa — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) July 17, 2026

Εννέα άνθρωποι ανασύρθηκαν από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την κατολίσθηση.

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