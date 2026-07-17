Η Νέα Υόρκη «πνίγεται» από τους καπνούς της φωτιάς στον Καναδά – Τι θα γίνει με τον τελικό του Μουντιάλ

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Η ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ έχει γίνει αποπνικτική εξαιτίας των μαζικών πυρκαγιών που πλήττουν τον ανατολικό Καναδά.

Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα στην πόλη της Νέας Υόρκης, με την ποιότητα του αέρα να προκαλεί σκέψεις στις αρχές για περιορισμό μετακινήσεων.

God is with world cup 🏆 pic.twitter.com/hUkn0x4vXs — THEMBA (@THEMBAryy) July 17, 2026

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η πόλη κινείται σε ρυθμούς… Μουντιάλ, καθώς την Κυριακή φιλοξενεί τον μεγάλο τελικό μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας.

Η ισπανική Marca αναφέρει πως θεωρητικά υπάρχει ο κίνδυνος πιθανής αναβολής εφ όσον η ατμόσφαιρα είναι απαγορευτική για μετακινήσεις, ωστόσο στην FIFA δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση στο μυαλό τους ότι και να συμβεί, καθώς δηλώνουν πως απλά το παρακολουθούν…

Το ζήτημα είναι πως οι αρμόδιες αρχές βλέπουν πως η συγκέντρωση ρυπογόνων σωματιδίων αυξάνονται και περιμένουν επιδείνωση τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που σημαίνει πως θα επέμβουν οι υγειονομικές δυνάμεις.

Το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση θα γίνει, όμως είναι πολύ πιθανό να γίνει κάτω από ακατάλληλες συνθήκες για ποδοσφαιριστές και θεατές γιατί έτσι… θέλει η FIFA.

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