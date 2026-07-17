Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Μιλώντας στο Action24 η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε στον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, τον οποίο χαρακτήρισε «προδοσία», ενώ αναφερόμενο στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως είναι ο «πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών».
Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση αν δεν πετύχει αυτοδυναμία.
«Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη ΝΔ. Και πριν από την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος Μητσοτάκης.
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