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17.07.2026 12:30

Λατινοπούλου: Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών

17.07.2026 12:30
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Σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Μιλώντας στο Action24 η κυρία Λατινοπούλου αναφέρθηκε στον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, τον οποίο χαρακτήρισε «προδοσία», ενώ αναφερόμενο στον Κυριάκο Μητσοτάκη είπε πως είναι ο «πιο woke πρωθυπουργός όλων των εποχών».

Δεν θα στηρίξουμε τη ΝΔ αν δεν έχει αυτοδυναμία

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε ότι δεν θα στηρίξει την κυβέρνηση αν δεν πετύχει αυτοδυναμία.

«Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη ΝΔ. Και πριν από την ψήφιση του γάμου των ομοφύλων, που ήταν η απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ, που πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές, και αυτές τις έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια ο κύριος Μητσοτάκης.

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