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ΘΕΑΤΡΟ

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17.07.2026 13:35

Το Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου στο Θέατρο Αλάμπρα

17.07.2026 13:35
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Η δημοτικότητά Του έχει πέσει, τα νούμερα είναι απογοητευτικά… το engagement με το κοινό Του θέλει ενίσχυση… και ο Θεός αποφασίζει πως ήρθε η ώρα για ένα γενναίο restart. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, αν έχεις κακό PR καμία αιωνιότητα δεν σε σώζει.  

Θέλει να κάνει rebranding και ξεκινά παγκόσμια περιοδεία. Αυτή τη φορά δεν ψάχνει προφήτες. Ψάχνει celebrities. Και ναι, το casting έχει ξεφύγει. 

Όμως, τα σχέδια δεν πάνε πάντα όπως τα περιμένεις. Στην πορεία, ένα μικρό ατύχημα Τον στέλνει κατά λάθος στην Ελλάδα. Ε, κάποια στιγμή δεν  έπρεπε να ‘ρθει και από  εδώ; Και, όπως φαίνεται, ήρθε η ώρα…  

Ο Θεός επιστρέφει στην Ελλάδα, όχι για να δώσει απαντήσεις, αλλά για να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και πολλή αγάπη για τα ανθρώπινα στραβά μας. 

Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει, τελικά, όλα όσα μας ενώνουν. Μια θεϊκή κωμωδία για την εικόνα και τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδαισθήσεις της εποχής μας, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής  και  τη χαρά του να ζεις.   

Γιατί, αν είναι να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, καλό είναι να έχετε, ήδη, κλείσει θέση…

Ταυτότητα παράστασης:

Παίζουν: Φάνης Μουρατίδης , Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης

Συντελεστές

  • Κείμενο: Λάκης Λαζόπουλος
  • Σκηνοθεσία: Φάνης Μουρατίδης
  • Κοστούμια: Γιώργος Σεγρεδάκης 
  • Μουσική επιμέλεια: Ηλίας Παπαχαραλάμπους
  • Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
  • Κίνηση: Αλέξανδρος Κειβανάη

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.07.2026 14:30
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