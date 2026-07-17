Αινιγματική ανάρτηση Πολάκη για την εκλογή ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ

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Με μια… μαντινάδα, διανθισμένη με φωτογραφίες από τα Σφακιά, ο Παύλος Πολάκης προβαίνει σε αινιγματική παρέμβαση λίγες ώρες πριν τις κρίσιμες διαδικασίες για την εκλογή προέδρου της – ιδιαίτερα συρρικνωμένης – Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Με τις πληροφορίες να θέλουν τη Ρένα Δούρου να έχει «κλειδώσει» την εκλογή της στη θέση του προέδρου της Κ.Ο. του κόμματος, ο Π. Πολάκης μοιάζει να στέλνει ένα – μάλλον ασαφές ως προς τις προθέσεις του – μήνυμα γράφοντας:

«Στράτα μου ίδια ήσουνα

κι ίδια πομενεις πάντα…

και δεν χωρουν στο δρομο μου

των αλλονών κουμάντα!»

και συμπληρώνοντας ότι «οι άλλοι ο,τι κι αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατι δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα… ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…».

Ερώτημα παραμένει αν ο «αψύς Κρητικός» θα παραβρεθεί στη διαδικασία εκλογής προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, κι αν ναι, τι θα ψηφίσει, αλλά και αν διεκδικήσει να είναι επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του κόμματος. Όμως, όλα αυτά… προσεχώς.

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