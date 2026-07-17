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17.07.2026 15:17

Το ESPN θα διεκδικήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ 2030

17.07.2026 15:17
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Ελάχιστα 24ωρα από την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, όχι πολύ μακριά από το γήπεδο του τελικού, σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη που συνδιοργανώνουν το CNBC και το εξειδικευμένο, περι τα αθλητικά, Boardroom, ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο, επιβεβαίωσε ότι το θεματικό δίκτυο- θυγατρική της Disney- θα διεκδικήσει τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030.

«Είχαμε τα δικαιώματα για δύο δεκαετίες και η διοργάνωση αποτελούσε σημαντικό μέρος της ταυτότητας και του DNA του ESPN»,δήλωσε ο πρόεδρος του ESPN χθες (βράδυ ώρα Ελλάδας). «Φυσικά μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε ξανά τα δικαιώματα», συνέχισε, προσθέτοντας ότι το ESPN είναι «εξαιρετικά ανταγωνιστικό» έναντι των αντιπάλων του στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα.

Αν και το δίκτυο Fox έχει αποκομίσει ως τώρα ανάμικτες κριτικές από φιλάθλους και ειδικούς των ΜΜΕ για την κάλυψη, σε σύγκριση με το ESPN, ο Πιτάρο αναφέρθηκε εγκωμιαστικά. «Έχω εντυπωσιαστεί πολύ από τον τρόπο με τον οποίο η Fox έχει καλύψει την διοργάνωση. Τόσο για την παραγωγή των ζωντανών αγώνων, όσο και από τις εκπομπές στο στούντιο, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να είχαν κάνει καλύτερη δουλειά με αυτό το προϊόν».

Η ανάληψη της διοργάνωσης του επόμενου Μουντιάλ αναμένεται ότι θα είναι δαπανηρή, λόγω της «έκρηξης» τηλεθέασης και του ενδιαφέροντος. Επιπλέον η FIFA, όπως έχει δηλώσεις, σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων που θα πάρουν μέρος από 48 σε 64 το 2030, στοιχείο το οποίο εκτιμάται πως θα κάνει ακόμα πιο ελκυστικό το παγκόσμιο τουρνουά.

Το Fox κέρδισε τα  δικαιώματα της φετινής διοργάνωσης έναντι αστείου ποσού, περιγράφουν αμερικανικά ΜΜΕ που παρακολουθούν το θέμα, προσδιορίζοντας το στα μόλις 485 εκατ. δολάρια. Μάλιστα το Deadline κάνει μια γλαφυρή περιγραφή αναφέροντας ότι το ποσό αυτό που δαπάνησε το Fox το κάλυψε από διαφημιστικά έσοδα στη διάρκεια των διαλειμμάτων ενυδάτωσης.

Εκτιμάται ότι η επόμενη συμφωνία για τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2030 ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 1,5  και 2 δισ. δολαρίων, με Netflix και Youtube να φέρονται υποψήφιοι διεκδικητές. 

Η Netflix έχει ήδη εξασφαλίσει τα δικαιώματα για τα Παγκόσμια Κύπελλα Γυναικών του 2027 και του 2031 στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

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