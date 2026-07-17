Η μετάδοση του Αγγλία – Αργεντινή την Τετάρτη είχε μακράν την καλύτερη τηλεθέαση της ημέρας

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Το ποσοστό τηλεθέασης 17,5%, στην απευθείας μετάδοση του μουντιαλικού β’ ημιτελικού Αγγλία- Αργεντινή με τη δραματική εξέλιξη αντιστοιχεί σε 1.763.000 τηλεθεατές, σύμφωνα με τη Nielsen και είναι υψηλότερη από εκείνη του Γαλλία- Ισπανία. Νέο limit up αναμένεται στην μετάδοση του τελικού την Κυριακή.

Δεύτερη «καλύτερη» επίδοση καταγράφηκε στην εκπομπή «ώρα Μουντιάλ» της ΕΡΤ1 που βγήκε στον αέρα αμέσως μετά την μετάδοση του μάτς.

Από εκεί και κάτω ξεχώρισαν οι σειρές «Μπαμπά σ αγαπώ», «Το σόι σου», «Οικογενειακές ιστορίες» και «IQ 160», αλλά με τηλεθεάσεις κάτω του 4% οι περισσότερες.

Οι συνθήκες συνέβαλαν ώστε να ξεχωρίσουν το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ και το κεντρικό του Alpha.

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