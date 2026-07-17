Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Επτά συλλήψεις και κέρδη άνω των 300.000 ευρώ

Takeaways by to pontiki AI Διεθνής αστυνομική επιχείρηση οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε παράνομα μετανάστες από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι αρχές συνέλαβαν επτά άτομα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ολλανδία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά δεκατρία μέλη, ανάμεσα στα οποία βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός.

Το κύκλωμα εισέπραττε από 2.000 έως 6.500 ευρώ ανά άτομο, χρησιμοποιώντας οχήματα και φορτηγά για τη μεταφορά των μεταναστών υπό επικίνδυνες συνθήκες.

Τα παράνομα κέρδη της οργάνωσης ξεπέρασαν τις 300.000 ευρώ, πραγματοποιώντας τουλάχιστον δώδεκα μεταφορές από τον Φεβρουάριο του 2026 μέχρι σήμερα.

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Η οργάνωση φέρεται να χρέωνε από 2.000 έως 6.500 ευρώ ανά άτομο, ενώ χρησιμοποιούσε οχήματα, διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και φορτηγά διεθνών μεταφορών.

Η πολυμελής εγκληματική σπείρα που διακινούσε παράνομα μετανάστες από τον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία.

Στην έρευνα συμμετείχαν οι Αρχές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ολλανδίας, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol) και του Κέντρου Επιβολής του Νόμου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SELEC).

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, τα παράνομα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, καθώς τα μέλη του εισέπρατταν από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο.

Επτά συλλήψεις σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ολλανδία

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία συνελήφθησαν, βάσει εθνικών και ευρωπαϊκών ενταλμάτων, επτά άτομα.

Πρόκειται για:

έξι υπηκόους Συρίας και Αιγύπτου, ηλικίας 25 έως 47 ετών,

μία 21χρονη Ελληνίδα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ένας 44χρονος Σύρος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 13 άτομα. Τρία μέλη βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα, ενώ ακόμη τρία αναζητούνται.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η οργάνωση μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας κυρίως αυτοκίνητα από τη Βουλγαρία, αλλά και κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα.

Ως οδηγοί χρησιμοποιούνταν αλλοδαποί που εισέρχονταν προσωρινά στην Ελλάδα αποκλειστικά για την πραγματοποίηση των μεταφορών. Με αυτόν τον τρόπο δυσχεραινόταν η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.

Οι διακινούμενοι φιλοξενούνταν προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συνθήκες μεταφοράς έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Από τον Φεβρουάριο του 2026 μέχρι σήμερα, η εγκληματική ομάδα φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες σε δέκα κατοικίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια κατασχέθηκαν:

δύο αυτοκίνητα,

κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές,

ταξιδιωτικά έγγραφα και δελτία αιτούντων διεθνή προστασία άλλων προσώπων,

980 ευρώ σε μετρητά,

δύο κάμερες ασφαλείας.

Οι κάμερες χρησιμοποιούνταν για την επιτήρηση του εξωτερικού χώρου κατοικίας ενός από τους συλληφθέντες, ως μέτρο αντιπαρακολούθησης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της οργάνωσης.

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