Το Μέγαρο Μαξίμου παίρνει σαφείς αποστάσεις από τη δήλωση Γεωργιάδη περί συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά – Η πολιτική δεν είναι «deal», απαντά

Takeaways by to pontiki AI Η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, σχετικά με το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ένα ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Μεγάρου Μαξίμου.

Η κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά το σενάριο αυτό, χαρακτηρίζοντας τη συζήτηση άκαιρη και υπογραμμίζοντας ότι μοναδικός στόχος παραμένει η αυτοδυναμία.

Τα κυβερνητικά στελέχη επιδιώκουν να αποτρέψουν διαρροές ψηφοφόρων προς τα δεξιά, θεωρώντας πως η προοπτική συνεργασίας θα μπορούσε να ενθαρρύνει δυσαρεστημένους κεντροδεξιούς ψηφοφόρους.

Με τη στάση αυτή, το επιτελείο του πρωθυπουργού επιλέγει πλέον τη μετωπική αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό, απορρίπτοντας κάθε σενάριο κυβέρνησης συνεργασίας.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου αποκλείει οποιαδήποτε συμμαχία με άλλα κόμματα, δίνοντας προτεραιότητα στη θωράκιση της εκλογικής του στρατηγικής.

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Μια φαινομενικά υποθετική κουβέντα για τα μετεκλογικά σενάρια εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε ένα από τα πιο ενοχλητικά ζητήματα για το πρωθυπουργικό επιτελείο.

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος μιλώντας στα Παραπολιτικά FM άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με ένα μελλοντικό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά υπό τον όρο ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα έθετε βέτο στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή, προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «εάν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Η αντίδραση του Μαξίμου ήταν άμεση και, κυρίως, ξεκάθαρη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς ευθέως, ξεκαθάρισε ότι «η θέση του υπουργού δεν είναι του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης», επιχειρώντας να απαξιώσει το σενάριο χωρίς ωστόσο να «αδειάσει» ονομαστικά τον αντιπρόεδρο του κόμματος.

Όμως, πέρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου θέλησαν να κάνουν καθαρές τις θέσεις της κυβέρνησης και προς τους βουλευτές.

Γι’ αυτό και στη γραπτή ενημέρωση που έλαβαν τις δύο τελευταίες μέρες οι βουλευτές τον λεγόμενο «σφυγμό της ημέρας» τονίζεται με σαφήνεια ότι «είναι άκυρη και άκαιρη η συζήτηση περί μετεκλογικών συνεργασιών. Η πολιτική δεν είναι deal. Δηλαδή να κάνει κόμμα ένας πρώην πρωθυπουργός, και να χαρακτηρίζει την εξωτερική μας πολιτική ως και ενδοτική, ενώ είναι η πιο αποτελεσματική των τελευταίων δεκαετιών.

Παράλληλα, επικρίνει την οικονομική πολιτική μας, που μετά από δεκαετίες φορολογικών επιπτώσεων και επιβαρύνσεων, μειώνει φόρους και φέρνει τη χώρα μας να αναπτύσσεται με διπλάσια ανάπτυξη από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο.

Δεν αρκεί να βγει να πει ο πολιτικός αυτός: «Τελικά δέχομαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα καλά.» Αυτά οι πολίτες δεν τα εγκρίνουν.

Το μήνυμα που στέλνει το Μέγαρο Μαξίμου στους βουλευτές μέσω αυτής της ενημέρωσης είναι πως στέκεται απέναντι στην άποψη Γεωργιάδη και ότι δεν αρκεί μόνο ο Αντώνης Σαμαράς να πει πως δέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό.

Επίσης η επιμονή στη λέξη «αυτοδυναμία» δεν είναι τυχαία. Το βασικό μήνυμα που θέλει να περάσει το Μαξίμου είναι ότι «δεν υπάρχουν δεύτεροι και τρίτοι γύροι στις βουλευτικές εκλογές» και ότι πρωθυπουργούς «δεν βγάζουν ούτε τα συμφέροντα, ούτε κάποιες παρέες που πίνουν καφέδες, αλλά μόνο οι πολίτες μέσα από τις κάλπες».

Πρόκειται για μια διατύπωση που, πέρα από τη ρητορική της αιχμή, επιχειρεί να κλείσει ερμητικά κάθε συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας, ανεξαρτήτως συνομιλητή.

Πίσω από την επικοινωνιακή διαχείριση, όμως, κρύβεται ένας πιο ουσιαστικός πολιτικός υπολογισμός.

Η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αντιμετωπίζεται στο πρωθυπουργικό επιτελείο ως απειλή που μπορεί να «κόψει» οριζόντια ποσοστά από τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Το σκεπτικό είναι απλό. Aν εμπεδωθεί η εντύπωση ότι μια μετεκλογική συνεργασία δεν αποκλείεται, τότε ένα τμήμα δυσαρεστημένων κεντροδεξιών ψηφοφόρων μπορεί να στραφεί προς τον κ. Σαμαρά χωρίς ενοχές, θεωρώντας ότι έτσι κι αλλιώς η παράταξη θα παραμείνει στην εξουσία. Με άλλα λόγια, η δήλωση Γεωργιάδη κινδύνευε να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για μια διαρροή που το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποτρέψει.

Αυτό εξηγεί και γιατί την υπόθεση ανέλαβε τελικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι ο μοναδικός στόχος είναι η αυτοδυναμία, «με σκληρή δουλειά, υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων και κοστολογημένο πρόγραμμα», ενώ φρόντισε να θυμίσει στο παραταξιακό ακροατήριο από την περιοδεία του στη Χαλκίδα. τις ευθύνες για την πτώση της κυβέρνησης της Ν.Δ. το 1993 μια έμμεση αλλά ευανάγνωστη «μπηχτή» προς τον κ .Σαμαρά.

Η κίνηση αυτή, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, σηματοδοτεί ότι το επιτελείο επιλέγει πλέον να κινηθεί μετωπικά απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, αντί να τον αντιμετωπίζει με διπλωματική ασάφεια.

Η ίδια λογική «καθαρών γραμμών» διατρέχει και τα όσα λένε τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου για τις υπόλοιπες συνεργασίες.

Το Μαξίμου αποκλείει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενο τόσο την απόφαση του Συνεδρίου του κόμματος όσο και τις επιλογές του Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ στηλιτεύει τη στάση του στη Συνταγματική Αναθεώρηση υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή τη Βουλή υπάρχει η δυνατότητα των 180 ψήφων, κάτι που δεν είναι εγγυημένο για την επόμενη. Παράλληλα, ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αφήγησης περί σεβασμού της λαϊκής ετυμηγορίας.

Το συμπέρασμα είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν αντιμετωπίζει τη δήλωση Γεωργιάδη ως μεμονωμένο ατόπημα, αλλά ως ρωγμή σε ένα αφήγημα που θέλει απόλυτα ελεγχόμενο ενόψει της εκλογικής μάχης.

Η επιλογή της αποστασιοποίησης, προσεκτικής μεν, σαφούς δε δείχνει ότι η προτεραιότητα δεν είναι η διαχείριση των μετεκλογικών σεναρίων, αλλά η θωράκιση της αυτοδύναμης προοπτικής και η ανάσχεση κάθε διαρροής προς τα δεξιά.

Και σε αυτό το πεδίο, το επιτελείο δείχνει διατεθειμένο να θυσιάσει ακόμη και τη δημόσια ομοφωνία των κορυφαίων στελεχών του.

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