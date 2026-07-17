ΕΣΗΕΑ – ΕΤΙΤΑ: Στο ίδιο έργο θεατές με πρώην συνδικαλιστές της αστυνομίας ως ρεπόρτερ

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Η ΕΣΗΕΑ και η ΕΤΙΤΑ επανέρχοται στο ζήτημα σύγχυσης ρόλων στα ΜΜΕ και καταγγέλλουν την κατάσταση που σχεδόν έχει εδραιωθεί με πρώην συνδικαλιστές της αστυνομίας, υποψήφιους βουλευτές και πολιτευτές, να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σαν ρεπορτερ.

Τα διοικητικά συμβούλια των Ενώσεων επισημαίνουν στην κοινή ανακοίνωση τους πως η πρακτική αυτή αντίκειται στις αρχές της δεοντολογίας και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του κοινού.

Με αφορμή τα νέα – πρόσφατα – περιστατικά ΕΣΗΕΑ και ΕΤΙΤΑ αναφέρουν:

«Επίτιμοι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, υποψήφιοι βουλευτές και πολιτευτές, όπως ο Γιώργος Καλλιακμάνης, όχι μόνο συνεχίζουν να εμφανίζονται σε ενημερωτικές εκπομπές σε ρόλο ρεπόρτερ, αλλά, πλέον, παρεμποδίζουν τους επαγγελματίες της ενημέρωσης στην άσκηση των καθηκόντων τους κάνοντας χρήση ή και κατάχρηση της αστυνομικής τους ιδιότητας!

Συγκεκριμένα, αποσπούν συνεντεύξεις από αυτόπτες μάρτυρες (κάνοντας χρήση κάμερας κινητού τηλεφώνου), τους οποίους στη συνέχεια αποτρέπουν από το να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Επιπλέον, χρησιμοποιούν παραπλανητικά την αστυνομική τους ιδιότητα προκειμένου να εξασφαλίζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Η πρακτική αυτή είναι απολύτως παραπλανητική, αντιδεοντολογική και μας βρίσκει εκ διαμέτρου αντίθετους.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε τη διαφορά μεταξύ μιας ανάρτησης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) στο πλαίσιο της “δημοσιογραφίας των πολιτών” και της χρήσης αστυνομικής ή άλλης ιδιότητας, με στόχο τη δημοσιογραφική κάλυψη μιας είδησης. Η σύγχυση των ρόλων και η παρεμπόδιση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος προσβάλλουν το δικαίωμα του κοινού στην αντικειμενική ενημέρωση.

Υπενθυμίζουμε για μιαν ακόμη φορά ότι: Ο ρεπόρτερ και ο εικονολήπτης καλύπτουν τα γεγονότα και την εξέλιξή τους, ο ειδικός συντάκτης τα αναλύει, ενώ στη συνέχεια παρεμβαίνουν και επαγγελματίες του χώρου, όπως αναλυτές ή ειδικοί επιστήμονες, για να παρουσιάσουν τις διαφορετικές παραμέτρους του θέματος.

Αποτελεί χρέος όλων μας η τήρηση της διάκρισης των ρόλων ως εγγύηση της δημοκρατικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης.

Καλούμε τους Διευθυντές των τηλεοπτικών σταθμών να φροντίσουν ώστε να εγκαταλειφθεί αυτή η παραπλανητική για το κοινό τακτική».

Επιπλέον, η ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι από τον περασμένο Οκτώβριο είχε κρούσει κώδωνα κινδύνου, ζητώντας τότε από τους επικεφαλής Ειδήσεων/Ενημέρωσης τα προφανή: τήρηση αρχών δεοντολογίας και αντικειμενική πληροφόρηση.

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