Μπαλάσκας – Καλλιακμάνης: Τηλεόραση στον αστερισμό του «αστυνομικού αναλυτή»

Τα συμβάντα, κάθε είδους, από το αστυνομικό δελτίο έχουν ξεχωριστή θέση στο τηλεοπτικό περιεχόμενο. Αυτό το συστατικό σε εκπομπές δεν είναι καινούργιο.

Υπάρχουν εκπομπές, ανεξαρτήτως ώρας προβολής, που επενδύουν σε αυτά.

Άλλο όμως η είδηση, το ρεπορτάζ και άλλο η «βαθειά» ανάλυση της. Η αναζήτηση πίσω από τα προφανή.

Όσο χαρισματικός αν είναι ένας παρουσιαστής ή παρουσιάστρια, κάποιος από τους συντελεστές στην τηλεκουβέντα και το ροκάνισμα του χρόνου κάπου τερματίζει.

Ώσπου την περσινή σεζόν «αναδύθηκε» ένα νέο τηλεοπτικό «προϊόν».

Στον αστερισμό του «αστυνομικού αναλυτή» ζουν και αναπνέουν ήδη εκπομπές σουσουδισμού και όχι μόνον αυτές. Επειδή, δε, διαπιστώθηκε ότι η το «είδος» έχει πέραση, τη νέα σεζόν, οι καλεσμένοι συχνά-πυκνά σε διάφορες εκπομπές την περασμένη σεζόν, θα έχουν πλέον μόνιμη θέση στα πάνελα εκπομπών αναβαπτισμένοι σε «ειδικούς αστυνομικούς αναλυτές», ενώ έως πρόσφατα μας είχαν συστηθεί ως συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι ένστολων της ΕΛ.ΑΣ.- αναμφίβολα έμπειροι αστυνομικοί καριέρας.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν οι «ειδικοί» θα είναι περίπου πανταχού παρόντες. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σαν… αντιβίωση.

Όλο το νέο.. τρέντ σε παροξυσμό. Στην αγωνία για άγρα τηλεθέασης, εκπομπάρχες και κανάλια κάνουν την καρδιά τους πέτρα και οι «ειδικοί» θα έχουν μόνιμη θέση ίσως και σε ευθέως ανταγωνιστικές εκπομπές. Διπλοθεσίτες ή και τριπλοθεσίτες σε διαφορετικά προγράμματα και σε διαφορετικά κανάλια. Πιθανόν να συνιστά και παγκόσμια πρωτοτυπία.

Οι νέοι- «επιδραστικοί»- τηλεαστέρες στους οποίους φαίνεται να «πίνουν νερό στο όνομά τους» είναι οι Σταύρος Μπαλάσκας και Γιώργος Καλλιακμάνης. Από τη συχνότητα εμφανίσεων τους , ίσως και σε δελτία ειδήσεων για σχόλιο, ενδέχεται να προκληθεί σύγχυση για το κανάλι που κάποιος παρακολουθεί. Ομορφιές…

Ο Σταύρος Μπαλάσκας έγινε ευρύτερα γνωστός ως αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΕΑΣΥΑ-ΠΟΑΣΥ). Τέθηκε σε διαθεσιμότητα και παραιτήθηκε έπειτα από το σάλο που προκάλεσε με σχόλιο του στην υπόθεση ανθρωποκτονίας στα Γλυκά Νερά. Τότε, από τηλεσυχνότητα είχε αποκαλέσει …βλάκα τον-τότε- 32χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, επειδή δεν επέλεξε να ομολογήσει αμέσως τη δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, ώστε να τύχει μικρότερης ποινής, δήλωση που ο ίδιος προσπάθησε να ανασκευάσει τις επόμενες ημέρες.

Πιο πρόσφατα (Οκτώβριο 2024) είχε βρεθεί κατηγορούμενος για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου με σχόλιο που είχε κάνει το 2019 για μετανάστες.

Στην σελίδα του στο facebook, δημοσίως, δηλώνει «ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΠΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ». «Σπούδασα μηχανολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά πατέρας μου μας πίεζε με τον αδερφό μου να μπούμε στην αστυνομία. Πριν από την αστυνομία ήμουν φορτηγατζής σε νταλίκες, καθάριζα πολυκατοικίες, δούλευα σε μουστάρδες και με έβαλαν σε περιπολικό» είχε δηλώσει μέσα Νοεμβρίου 2022 σε συνέντευξη του στην εκπομπή «The 2night show» και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο συντοπίτης του και συνάδελφος του Γιώργος Καλλιακμάνης, διακεκριμένος ως αξιωματικός από την ΕΛ.ΑΣ. έχει πλούσιο βιογραφικό, όπως δηλώνεται από την επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΣΟΚ με το οποίο διεκδίκησε θέση στην Ευρωβουλή.

Ο Καλλιακμάνης διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, αλλά και και μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, μεταξύ άλλων συνδικαλιστικών τίτλων.

Τη νέα σεζόν ο Σταύρος Μπαλάσκας- τις προηγούμενες δύο σεζόν ήταν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» (Alpha)- οι τηλεθεατές θα φχαριστιούνται να τον παρακολουθούν. Θα έχει μόνιμη θέση στην εκπομπή «Το πρωινό» (ΑΝΤ1), αλλά και συμμετοχή στο «Live news» του Mega. Κάποιο βράδυ της εβδομάδας (δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα) θα συνυπάρχει με τον συνάδελφό του Γιώργο Καλλιακμάνη στη νέα εκπομπή του Open που θα παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Τηλεοπτικοί κύκλοι αναφέρουν ότι ο Μπαλάκας έχει δεσμεύσεις να μην εμφανίζεται σε ομοειδή προγράμματα άλλων καναλιών από αυτά που συμφώνησε συνεργασία.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο Καλλιακμάνης θα έχει αποκλειστική εμφάνιση στο Open ή θα είναι all around «παίκτης» όταν το απαιτούν οι τηλεοπτικές ανάγκες.

Διαβάστε επίσης:

Δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα – Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων της Αυγής

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Eurovision 2026: Η κρίση βαθαίνει – Ερωτηματικό και για τη συμμετοχή της Ολλανδίας, ίσως και της Σλοβενίας