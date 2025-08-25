search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025
25.08.2025

OPEN: Σχεδιάζει νύχτες με Μπογδάνο – Παπακωστοπούλου για τη νέα σεζόν

25.08.2025 08:47
bogdanos_new_123

Ένα εβδομαδιαίο βραδινό τοκ σόου το χρειάζεται το Open και, από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε, φαίνεται ότι έχει βρει τι θα είναι και με ποιους.

Οι βολιδοσκοπήσεις του προηγούμενου καιρού δείχνουν να μετασχηματίζονται σε συνεργασία – έστω για τη σεζόν 2025-2026 – με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Επίσης η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έπειτα από κρούση, τα βρήκε και τα συμφώνησε με τον σταθμό, λένε παροικούντες το κανάλι της Παιανίας.

Οι δύο τους θα αποτελέσουν το δίδυμο παρουσιαστών βραδινής εκπομπής που θα καταπιάνεται με θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Ωστόσο σχεδόν κάθε κοινωνικό ζήτημα έχει και πολιτικές ρίζες.

Αν δεν ανατραπούν τα σχέδια, όπως έχουν διαμορφωθεί και γίνει γνωστά ως τώρα, η νέα εκπομπή αναμένεται να κάνει την εμφάνιση της στο πρόγραμμα του σταθμού εντός Σεπτεμβρίου.

