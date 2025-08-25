OPEN: Σχεδιάζει νύχτες με Μπογδάνο – Παπακωστοπούλου για τη νέα σεζόν

Ένα εβδομαδιαίο βραδινό τοκ σόου το χρειάζεται το Open και, από τις προσλαμβάνουσες που έχουμε, φαίνεται ότι έχει βρει τι θα είναι και με ποιους.

Οι βολιδοσκοπήσεις του προηγούμενου καιρού δείχνουν να μετασχηματίζονται σε συνεργασία – έστω για τη σεζόν 2025-2026 – με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Επίσης η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, έπειτα από κρούση, τα βρήκε και τα συμφώνησε με τον σταθμό, λένε παροικούντες το κανάλι της Παιανίας.

Οι δύο τους θα αποτελέσουν το δίδυμο παρουσιαστών βραδινής εκπομπής που θα καταπιάνεται με θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Ωστόσο σχεδόν κάθε κοινωνικό ζήτημα έχει και πολιτικές ρίζες.

Αν δεν ανατραπούν τα σχέδια, όπως έχουν διαμορφωθεί και γίνει γνωστά ως τώρα, η νέα εκπομπή αναμένεται να κάνει την εμφάνιση της στο πρόγραμμα του σταθμού εντός Σεπτεμβρίου.

Διαβάστε επίσης

Tηλεόραση: Ποιες εκπομπές ξεκινούν αυτή την εβδομάδα

Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον Δημήτρη Κωνσταντάρα

Blade Runner 2099: Η σειρά έρχεται το 2026 στο Prime Video