Δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα – Η απόφαση Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων της Αυγής

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων της Αυγής 03/09 ομόφωνα αποφάσισε τα εξής:

Εκφράζουμε την έντονη δυσαρέσκεια μας, καθώς η κατάσταση με τα χρωστούμενα προς τους εργαζόμενους όχι απλά παραμένει η ίδια, αλλά συσσωρεύονται και νέες οφειλές ήδη από την αρχή του Σεπτεμβρίου. Παρά τις δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις τόσο από τον ισχυρό μέτοχο όσο και από τη Διοίκηση στα δύο αριστερά Μέσα ότι θα επέλθει εξομάλυνση της μισθολογικής ροής και τακτοποίηση των προηγούμενων οφειλών, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Πλέον, ξεπεράσαμε τους 3 μήνες δεδουλευμένων χρεών (για την ακρίβεια 3 μήνες και 1/4 μισθού), γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε η νέα ηγεσία του κόμματος, η οποία κλείνει σε λίγο έναν χρόνο στο τιμόνι. Η τελευταία, υπενθυμίζουμε, είχε εγγυηθεί και ενώπιον των σωματείων μας ότι οι δεδουλευμένες οφειλές προς τους εργαζόμενους όχι μόνο συνιστούν απόλυτη νομική υποχρέωση του εργοδότη αλλά και ότι δεν πρόκειται να διευρυνθούν.

Εμείς οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες στην ΑΥΓΗ έχουμε φτάσει στα απόλυτα όριά μας. Η κατάσταση βρίσκεται στο απροχώρητο. Εργαζόμενοι και εργαζόμενες δεν πήγαν καν διακοπές ή πήγαν λίγες μέρες με δανεικά. Όπως με δανεικά επιβιώνουμε εν γένει, χωρίς να ιδρώνει το αυτί κανενός. Τα δύο Μέσα την ίδια στιγμή φυτοζωούν, με το περιεχόμενο να διολισθαίνει διαρκώς προς το χειρότερο, αφού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι να κάνουν ρεπορτάζ και η ανασφάλεια επελαύνει στα κεφάλια μας. Όλα τα σχέδια βιωσιμότητας έχουν μείνει στα λόγια. Σε τέτοιο βαθμό που μας κάνει για πολλοστή φορά να αμφισβητούμε τη διακηρυσσόμενη βούληση του ισχυρού μετόχου να μείνουν τα Μέσα ανοιχτά. Όπως με την ίδια ένταση αναρωτιόμαστε ξανά, πώς αλήθεια πιστεύει ότι πείθει την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας, ειδικότερα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στην ΑΥΓΗ και το ΚΟΚΚΙΝΟ;

Αν πρόκειται για πολιτική αυτοχειρία, με φόντο μια διαρκώς ελευσόμενη σκιαμαχία και ένα παιχνίδι ισορροπιών μεταξύ νέων και παλαιών ηγεσιών, δεν γίνεται να πληρώνουν (πάλι) οι εργαζόμενοι το μάρμαρο. Ας μας απαντήσουν επιτέλους: ποιος είναι ο λόγος που δεν λένε τα Μέσα να ξεκολλήσουν από τον βάλτο; Γιατί τα οδηγούν εκ νέου στην απαξίωση και την περαιτέρω απώλεια αναγνωστών/ακροατών; Έχουν συνειδητοποιήσει όλοι ότι η κρίση σοβεί πλέον 15 μήνες από τον Ιούνιο του 2024 όταν και έκλεισε το καθημερινό φύλλο της εφημερίδας;

Μέσα σε όλα αυτά έρχεται απολύτως λογικό και το ερώτημα που μας απευθύνουν πιεστικά καθημερινά ακροατές και αναγνώστες στο οποίο και εμείς δεν διαθέτουμε απάντηση: τι γίνεται με τα χρήματα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με τα οποία θα αποπληρώνονταν μέρος των δεδουλευμένων των εργαζομένων;

Η αχλή των ερωτημάτων σκιάζει πρώτα και κύρια τον ισχυρό μέτοχο.

Από την πλευρά μας, οι εργαζόμενοι με τις δυνάμεις μας καταπονημένες αλλά όχι εξαντλημένες, σηκώνουμε ξανά το βάρος υπεράσπισης της ιστορίας των Μέσων.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις την επόμενη εβδομάδα με αιτήματα:

α) την άμεση καταβολή τουλάχιστον ενός μισθού μέχρι την προσεχή Δευτέρα 08/09, προκειμένου να πάρουμε ανάσα β) την εξόφληση όλων των δεδουλευμένων οφειλών γ) την κανονικοποίηση της μισθοδοσίας δ) την κατάθεση και υλοποίηση οικονομικού/δημοσιογραφικού σχεδίου της επόμενης μέρας των Μέσων, προκειμένου να καταστεί πραγματική η δηλωμένη βούληση να παραμείνουν ανοιχτά η ΑΥΓΗ και το ΚΟΚΚΙΝΟ

Παράλληλα, αποφασίσαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες, προκειμένου να υποχρεωθεί ο εργοδότης μας να καταβάλει άμεσα χρήματα που χρειαζόμαστε για να ζήσουμε.

Η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων της ΑΥΓΗΣ.

