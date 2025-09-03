Disney: Καμπάνα 10 εκατ. δολάρια για παραβίαση προσωπικών δεδομένων παιδιών από την Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίου

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commision) είχε κινήσει νομική διαδικασία σε βάρος της Walt Disney Co με αιτιολογικό την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής ανηλίκων για βίντεο που ανέβασε στο YouTube κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ο εμβληματικός κολοσσός οικογενειακής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ για ξεμπερδεύει μια ώρα αρχύτερα- πιθανόν και για να μην λάβει η υπόθεση μεγαλύτερες διαστάσεις- συμφώνησε να καταβάλει 10 εκατ. δολάρια.

Έχει ενδιαφέρον η υπόθεση, ίσως όχι μόνον στις ΗΠΑ, διότι αποτελεί την πρώτη γνωστή περίπτωση στην οποία πάροχος περιεχομένου στο YouTube προχώρησε σε συμβιβασμό με την FTC για παραβιάσεις της προστασίας της παιδικής ηλικίας και του ιδιωτικού βίου των παιδιών, από την ιστορική συμφωνία της FTC με το YouTube το 2019, όπως αποκάλυψε ο έγκριτος Axios.

Το πρόστιμο δεν αφορά το περιεχόμενο της Disney που «ανέβηκε» σε δικές της ιντερνετικές πλατφόρμες, και πιθανώς η υπόθεση, ως νομικό προηγούμενο πια, να «ανοίγει δρόμο» για κυρώσεις εναντίον άλλων παρόχων περιεχομένου οι οποίοι το μοιράζουν σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές.

Στην αγωγή της η FTC κατήγγελλε την Disney ότι δεν χαρακτήρισε ορισμένα βίντεο του YouTube ως κατάλληλα για παιδιά όταν τα πρόσθεση στην πλατφόρμα. Η παράλειψη αυτή της Disney είχε ως συνέπεια να επιτρέψει ακούσια τα επίμαχα βίντεο να έχουν εμβόλιμες διαφημίσεις ακατάλληλες σε σχέση με το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Η Disney παραδέχθηκε ότι έκανε διαχειριστικό λάθος στον τρόπο με τον οποίο χαρακτήρισε τα βίντεο που ανέβασε στο YouTube κυρίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η FTC ισχυρίζεται ότι η Disney, παραλείποντας να κατηγοριοποιήσει σωστά τα βίντεο, παραβίασε τον Νόμο για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής των Παιδιών στο Διαδίκτυο (COPPA) του 1998.

Ο νόμος απαιτεί από τις εταιρείες να ενημερώνουν τους χρήστες για το περιεχόμενο που απευθύνεται σε παιδιά όταν πραγματοποιείται παρακολούθηση δεδομένων και απαιτεί από αυτές να λαμβάνουν τη συγκατάθεση των γονέων για την παρακολούθηση αυτή.

Η καταγγελία ισχυρίζεται επίσης ότι τα δεδομένα των θεατών αυτών των βίντεο, που ήταν πιθανώς παιδιά, συλλέχθηκαν επίσης χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.

Στα επίμαχα βίντεο κυρίως είχαν ιστορίες που αναρτήθηκαν στις αρχές της πανδημίας COVID-19 και στα οποία εμφανίζονται διασημότητες να διαβάζουν σε παιδιά.

Η έρευνα της FTC για το θέμα ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν πριν από αρκετά χρόνια.

Τα βίντεο για τα οποία η Disney προβαίνει σε συμβιβασμό αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος του συνολικού περιεχομένου που η εμβληματική Χολιγουντιανή εταιρεία ανεβάζει στο YouTube, αλλά παραδέχεται ότι έσφαλε στον τρόπο με τον οποίο τα συγκεκριμένα βίντεο είχαν επισημανθεί κατά τη στιγμή της ανάρτησής τους, και γι’ αυτό ήρθε σε συμβιβασμό με την FTC.

«Η υποστήριξη της ευημερίας και της ασφάλειας των παιδιών και των οικογενειών βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Disney.

