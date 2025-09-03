Eurovision 2026: Η κρίση βαθαίνει – Ερωτηματικό και για τη συμμετοχή της Ολλανδίας, ίσως και της Σλοβενίας

Η προθεσμία υποβολής υποψήφιων τραγουδιών για την Eurovision 2026 είχε προσδιοριστεί για την 1η Αυγούστου 2025, ενημέρωνε αρχές Δεκεμβρίου 2024 η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Ολλανδίας, AVROTROS, κάνοντας σαφές με την ανακοίνωσή της ότι θα συμμετάσχει στη Eurovisionική φιέστα της Βιέννης τον προσεχή Μάϊο.

Όμως αυτά συνέβησαν… last year που έλεγε και η διαφήμιση. Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2024 έως τώρα έχει τρέξει πολύ νερό στ αυλάκι της EBU και του τραγουδιστικού θεσμού αλλά και άφθονο αίμα Παλαιστίνιων αμάχων στη Γάζα εξαιτίας των ισοπεδωτικών στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στην περιοχή. Η AVROTROS αμέσως μετά τον φετινό τελικό είχε εκδηλώσει ανησυχία και προβληματισμό «για το μέλλον του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών επιρροών.

Από τότε, έχουμε ξεκινήσει συζητήσεις με την EBU και άλλες χώρες για να συζητήσουμε την ενοποιητική αξία και τον χαρακτήρα του διαγωνισμού. Όσο αυτές οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν έχουμε και δεν θα δώσουμε περαιτέρω διευκρινίσεις», ενημέρωσε εκπρόσωπος της Ολλανδικής ραδιοτηλεόρασης, μιλώντας στο Ολλανδικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANP, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι η Ολλανδία μπορεί και να αποχωρήσει από την επόμενη διοργάνωση, ιδίως από τη στιγμή που η EBU φαίνεται να αναθεωρεί θέσεις της.

Προ ημερών γνωστοποίησε ότι όποια δημόσια ραδιοτηλεόραση επιθυμεί να αποσύρει– και μάλιστα χωρίς κυρώσεις- την συμμετοχή της από τη Eurovision 2026 έχει επιπλέον περιθώριο να το πράξει έως το Δεκέμβριο οπότε και θα έχει αποσαφηνιστεί τι θα κάνει με την εκπροσώπηση του Ισραήλ.

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή και ειδικά στην Λωρίδα της Γάζας έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στη Eurovision. Η Ισπανία είχε εγείρει θέμα φέτος. Η Σλοβενία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο απόσυρσης, αν το Ισραήλ συμμετάσχει ξανά. Η EBU έχει κάνει σαφές ότι θα αποφασίσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι στις τουλάχιστον δύο προηγούμενες διοργανώσεις. Η ατμόσφαιρα στον φετινό τελικό του διαγωνισμού στη Βασιλεία χαρακτηρίστηκε «ιδιαιτέρως τεταμένη» και εν τέλει όσο κι αν επέμενε η EBU ότι τα (γεω)πολιτικά δεν έχουν θέση στον διαγωνισμό με το επιχείρημα ότι είναι καλλιτεχνικό/μουσικό γεγονός εν τέλει έριξαν σκιά στη Διοργάνωση.

Ακόμα και ο φετινός νικητής ο Αυστριακός JJ σε μια από τις πρώτες δηλώσεις του, τέλος Μαΐου 2025, είχε πεί ότι «θα προτιμούσα η Eurovision του 2026 να γίνει στη Βιέννη και χωρίς το Ισραήλ. Εμείς οι καλλιτέχνες μπορούμε μόνο να εκφράσουμε τη γνώμη μας» και χαρακτήρισε «πολύ απογοητευτικό» το γεγονός ότι το Ισραήλ συνεχίζει να συμμετέχει, παρά τις πολιτικές και στρατιωτικές επεμβάσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Στην συνέχεια είχε καταδικάσει κάθε μορφή βίας κατά αμάχων.

Επίσης με ανοιχτή επιστολή που υπέγραψαν 4.000 μουσικοί, καλλιτέχνες και επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας από πέντε σκανδιναβικές χώρες, καταδίκαζαν τη συμμετοχή του Ισραήλ στον φετινό διαγωνισμό.

Και εκτός αυτών έντονη αμφισβήτηση είχε αναπτυχθεί και για την διαδικασία ψηφοφορίας. Λίγες ημέρες πριν τον τελικό της Eurovision 2025, παρατηρήθηκε το φαινόμενο, χιλιάδες λάτρεις του διαγωνισμού – χρήστες των social media να λαμβάνουν διαφημιστικά μηνύματα που τους καλούσαν να ψηφίσουν το τραγούδι με τον αριθμό 4 έως και 20 φορές, όσες είναι δηλαδή στο επιτρεπτό όριο.

Στα μηνύματα γινόταν ελάχιστη ή καμία αναφορά στο ότι το εν λόγω νούμερο αντιστοιχούσε στο Ισραήλ. Το hashtag «Vote #04, vote 20 times» και το σύνθημα έγιναν viral, με την καμπάνια να προκαλεί έντονο διχασμό.

