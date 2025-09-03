Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Άσφαιρες μεταρρυθμίσεις» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το ότι δεν πείθει η κυβέρνηση για τον εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα των… προεκλογικών παρεμβάσεων, αλλά και για τη χρονοβόρα και δύσκολη προσπάθεια να αντιστραφεί η δυσαρέσκεια που «χτίζεται» επί χρόνια, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Με βαριές «βαλίτσες» στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης – Οξυμμένα προβλήματα και… περίεργες ειδήσεις λίγο πριν την ομιλία – Ο πρωθυπουργός καλείται να πετύχει… τρία τρυγόνια με ένα σμπάρο – Ο δύσκολος στόχος του 30% στις δημοσκοπήσεις και η επίκληση της σταθερότητας
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΔΕΘ: Στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – Πρωθυπουργικές ανακοινώσεις με στόχο να υποβαθμιστεί το σκάνδαλο και να αλλάξει το κλίμα – Περιοδείες υπουργών στη δύσκολη βόρεια Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ: Ενισχυμένη η αυτοπεποίθηση του Κινήματος – Το μήνυμα του Ανδρουλάκη για πολιτική ωριμότητα και συσπείρωση – Η στρατηγική της σύνθεσης και η προετοιμασία για εκλογές
ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοβουλίες» και μηνύματα με το βλέμμα στην «επιστροφή» Τσίπρα – Η τακτική Φάμελλου για την επιβίωση του κόμματος στο πλαίσιο των σχεδιασμών του πρώην πρωθυπουργού – Ξανά στο προσκήνιο η στρατηγική της σύγκλισης με Νέα Αριστερά – Νέα προσπάθεια μετά τη ΔΕΘ
ΚΚΕ: Επιχείρηση παραπλάνησης το «καλάθι» της ΔΕΘ – Είναι γεμάτο αντιλαϊκά μέτρα και «παραπλανητικές» υποσχέσεις προειδοποιεί ο Περισσός – Καλεί τους εργαζόμενους να δώσουν αγωνιστική απάντηση αντί για στάση αναμονής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Αύξηση έως 100 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους – Ποιοι δικαιούνται το ετήσιο επίδομα, οι προϋποθέσεις, οι κόφτες και οι εξαιρέσεις – Στόχος της κυβέρνησης να το «πουλήσει» σαν «13η σύνταξη»
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Η αυτοκρατορία αποσυντίθεται… – Το τέλος της αμερικανικής παντοκρατορίας και η «άνοιξη» της Σαγκάης – Ανάμεσα στους 6 παγκόσμιους «πρωταθλητές» σε στρατιωτικές δαπάνες οι 5 είναι μέλη του SCO
ΓΑΖΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Μεταπολεμικά σχέδια για την Παλαιστίνη – Αιγυπτιακό μπλόκο σε ενδεχόμενο προσφυγικό κύμα προς το Σινά – Πρόθεση του Ισραήλ για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης – Σοβαρό ενδεχόμενο η παράκαμψη της λύσης των δύο κρατών
ΑΡΘΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΥ: Αθήνα, Κάιρο, Κωνσταντινούπολη – Τρεις πρωτεύουσες απέναντι στους γεωστρατηγικούς ανταγωνισμούς για την «Ιερά Κορυφή» – Ο… Κρόνος Ερντογάν τρώει τους συνεργάτες του – Η χώρα μας ακολουθεί σταθερά μακροχρόνιους στόχους
ΑΡΘΡΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Οι παραδοξότητες που θρέφουν τον τουρισμό – Διαχρονικές επιτηδεύσεις για την προσέλκυση της προσοχής των τουριστών – Η ταμειοκεντρική αντίληψη βλάπτει σοβαρά (και) την ηρεμία των πολιτών
ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ: Η σκοτεινή πλευρά του ποδοσφαίρου – Οι πιο βίαιες ομάδες χούλιγκαν σε διεθνές επίπεδο, η δράση και η ιστορία τους – Στο ποδόσφαιρο τα περισσότερα περιστατικά τραυματισμών και θανάτων λόγω βίας – Συμμαχίες, αντιπαλότητες και «εμφύλιοι» – Πώς εμπλέκονται με… ξένες υποθέσεις Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
ΜΜΕ: Έτοιμη η κυβέρνηση για άδειες στα περιφερειακά κανάλια – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που προβλέπει η σχετική πρόταση νόμου
ΙΣΤΟΡΙΑ: Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή – Μέρος Τέταρτο: Η Πόλη ως σώμα εργασίας
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ: Έντεκα ιστορίες, μία αφήγηση χωρίς αθώους – Αυτή την εβδομάδα: Βίκυ Χασάνδρα, «Summertime»
