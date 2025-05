Κροατία: Πεδίο μάχης το Σπλιτ – Οπαδικό ραντεβού θανάτου ανάμεσα σε χουλιγκάν της Χάιντουκ και της Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Videos)

Η κατάσταση ξέφυγε για τα καλά στην Κροατία, με αφορμή έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Το ντέρμπι τίτλου της χώρας, με την Χάιντουκ Σπλιτ να υποδέχεται την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν δημιουργώντας μεγάλης έκτασης επεισόδια τα οποία έχουν σοκάρει τους πάντες.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, περίπου 80 οπαδοί της Ντινάμο ταξίδεψαν στο Σπλιτ χωρίς συνοδεία αστυνομίας, μετά από «ραντεβού θανάτου» που είχαν δώσει με αυτούς της Χάιντουκ, οι οποίοι και μαζεύτηκαν περίπου 150.

03.05.2025🇭🇷Torcida (Hajduk) vs BBB (Dinamo Zagreb) in Split, one more info: after a long time (20 years), BBB came to Split without police escort and agreed to fight, click here for more: https://t.co/kPe05Rjzpg pic.twitter.com/M9pj9JpJ4E