ΗΠΑ: Έξαλλος ο Τραμπ – Αξιώνει να ανακληθούν οι άδειες καναλιών που… δεν μετέδωσαν την ομιλία του

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Σε έξαλλη κατάσταση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αξίωσε να ανακληθούν οι άδειες αμερικανικών τηλεοπτικών δικτύων εθνικής εμβέλειας που προτίμησαν να μην αναμεταδώσουν απευθείας ομιλία του από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας – χωρίς να παρουσιάσει καμιά απόδειξη – πως ενέχονται σε υποτιθέμενη συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.

«Το NBC και το ABC είπαν πως δεν θα μεταδώσουν την ομιλία (…) Επειδή ξέρουν πως το σύστημά μας έχει διαφθαρεί και δεν θέλουν να το αποκαλύψουν. Αυτά και άλλα μέσα ενημέρωσης είναι μέρος συνωμοσίας. Θέλουν να συνεχιστεί η απάτη. (…) Μια απάτη όπως αυτή θα έπρεπε να σημάνει την ανάκληση των αδειών τους», είπε σε επιθετικό τόνο ο πρόεδρος.

Σημειώνεται, πάντως, ότι και στο παρελθόν κανάλια εθνικής εμβέλειας στις ΗΠΑ επέλεξαν να μην μεταδώσουν προεδρικές ανακοινώσεις και ομιλίες του Μπάρακ Ομπάμα και του Τζο Μπάιντεν, κρίνοντας ότι δεν ήταν ειδησεογραφικά τόσο σημαντικές ή ότι ήταν περισσότερο κομματικού χαρακτήρα και, άρα, μικρότερου ενδιαφέροντος για το ευρύτερο κοινό.

Ο Τραμπ επιμένει για χρόνια, χωρίς να έχει παρουσιάσει ποτέ πειστική απόδειξη, πως στις προεδρικές εκλογές του 2020 του «έκλεψαν» τη νίκη, ότι επικράτησε εκείνος και όχι ο δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε ιδίως την Κίνα πως διεξήγαγε «επιχείρηση» για την απόκτηση των «δεδομένων» εκατομμυρίων αμερικανών ψηφοφόρων. Ειδικοί ωστόσο επισημαίνουν πως τα δεδομένα αυτά είναι δημόσια.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η κινεζική πρεσβεία εξέδωσε ανακοίνωση – ήδη πριν ο Τραμπ εκφωνήσει την ομιλία του – με την οποία τόνισε πως το Πεκίνο θεωρεί τις εκλογές στις ΗΠΑ «εσωτερική υπόθεση», τηρεί την «αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών» και διατρανώνοντας πως «η Κίνα ουδέποτε αναμίχθηκε ή θα αναμιχθεί στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ».

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