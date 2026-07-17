METLEN: Ορόσημο για το έργο φυσικού αερίου 560 MW στην Πολωνία με την πρώτη έναυση της μονάδας

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Η METLEN κατέγραψε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στο διεθνές χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων της, ολοκληρώνοντας με επιτυχία το «First Fire» στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) Grudziądz, ισχύος 560 MW, που κατασκευάζει στην Πολωνία για λογαριασμό της CCGT Grudziądz LLC, θυγατρικής της Energa, μέλους του ομίλου ORLEN.

Η πρώτη έναυση της μονάδας σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης δοκιμών και θέσης σε λειτουργία του σταθμού, πριν από την έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας. Πρόκειται για ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια στην κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, καθώς επιβεβαιώνει την ομαλή λειτουργία του βασικού εξοπλισμού και ανοίγει τον δρόμο για την ολοκλήρωση του έργου.

Το ορόσημο επιτεύχθηκε υπό ελεγχόμενες συνθήκες και παρουσία της διοίκησης της ORLEN, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο επιτυχής συγχρονισμός της γεννήτριας με το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας, ένα ακόμη καθοριστικό βήμα πριν από την πλήρη λειτουργία της μονάδας.

Ο σταθμός Grudziądz συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίου που κατασκευάζονται σήμερα στην Πολωνία. Με εγκατεστημένη ισχύ 560 MW, εκτιμάται ότι θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης έως και ενός εκατομμυρίου νοικοκυριών, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τη μετάβασή της σε ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα.

Η τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργεί με υψηλή ευελιξία, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα και συμβάλλοντας στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να επηρεάζεται η αξιοπιστία της ηλεκτροπαραγωγής.

Η κατασκευή του έργου εξελίχθηκε με σημαντική κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και τεχνικών πόρων. Στην κορύφωση των εργασιών απασχολήθηκαν περίπου 1.000 εργαζόμενοι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερο από 33.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος, 4.200 τόνοι χάλυβα οπλισμού, 6.500 τόνοι δομικού χάλυβα, 500 τόνοι σωληνώσεων και σχεδόν 900 χιλιόμετρα καλωδίων.

Η εξέλιξη του έργου ενισχύει τη διεθνή παρουσία της METLEN στον τομέα των μεγάλων ενεργειακών υποδομών, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία της στην υλοποίηση σύνθετων έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία υλοποιεί το έργο σε συνεργασία με τη Siemens Energy, ενώ πελάτης είναι η CCGT Grudziądz LLC, με στόχο την παράδοση μιας μονάδας που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο ενεργειακό σύστημα της Πολωνίας.

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