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29.06.2026 17:25

FT: Η Ευρώπη κινδυνεύει να μπει στον χειμώνα με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου εδώ και 15 χρόνια

29.06.2026 17:25
fysiko aerio

Η Ευρώπη κινδυνεύει να εισέλθει στην επερχόμενη χειμερινή περίοδο με τα χαμηλότερα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, με κίνδυνο για απότομες αυξήσεις τιμών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά αυτόν τον χειμώνα, ανέφεραν οι Financial Times (FT), επικαλούμενοι μια πρόβλεψη της συμβουλευτικής εταιρείας Wood Mackenzie.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, μέχρι το τέλος της περιόδου έγχυσης, η οποία συνήθως διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο, οι ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) θα είναι γεμάτες μόνο κατά 76%. Σύμφωνα με την Gas Infrastructure Europe (GIE), αυτό θα μπορούσε να είναι το χαμηλότερο επίπεδο αποθεμάτων φυσικού αερίου τουλάχιστον από το 2011. Η τρέχουσα έλλειψη οφείλεται στις επιπτώσεις της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία σταμάτησε τις προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω του Στενού του Ορμούζ και μείωσε την παραγωγή στο Κατάρ και τα ΗΑΕ, αναφέρει η FT.

Ένας επιπλέον αρνητικός παράγοντας είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλει πλήρη απαγόρευση στο ρωσικό LNG, το οποίο αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 14% όλων των ευρωπαϊκών εισαγωγών LNG, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, σημειώνει το δημοσίευμα. Μετά από έναν ιδιαίτερα κρύο χειμώνα, οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ΕΕ ξεκίνησαν την περίοδο αναπλήρωσης με πληρότητα μόλις 28%, κάτω από το συνηθισμένο επίπεδο για αυτήν την εποχή του χρόνου. Σύμφωνα με την GIE, αυτή τη στιγμή έχουν κατά μέσο όρο 48% χωρητικότητα.

Στις 26 Ιανουαρίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε τελικά την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών LNG στην ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2027 και των προμηθειών φυσικού αερίου μέσω αγωγών από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Ταυτόχρονα, η απαγόρευση των εισαγωγών LNG βάσει βραχυπρόθεσμων συμβάσεων τέθηκε σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2026 και οι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου μέσω αγωγών έπρεπε να ολοκληρωθούν έως τις 17 Ιουνίου.

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