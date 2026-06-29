Άντι Μπέρναμ: Δέσμευση για μεταμόρφωση της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου δίνοντας στους τοπικούς ηγέτες μεγαλύτερη αυτονομία

Ο Άντι Μπέρναμ, πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, δεσμεύτηκε τη Δευτέρα να παραχωρήσει ένα μέρος της εξουσίας του δίνοντας μεγαλύτερη αυτονομία στους τοπικούς ηγέτες σε μια «αποσύνδεση» από τον σκληρό πυρήνα του βρετανικού κράτους.

Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ δήλωσε επίσης ότι θα μεταφέρει μέρος του γραφείου του πρωθυπουργού από την οδό Ντάουνινγκ Στριτ 10 του Λονδίνου στη βορειοδυτική Αγγλία, στο πλαίσιο της «μεγαλύτερης αναδιάρθρωσης δυνάμεων που έχει δει η χώρα μας».

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να διαταχθεί από πάνω προς τα κάτω. Πράγματι, μπορεί να καλλιεργηθεί μόνο από κάτω προς τα πάνω», δήλωσε ο Μπέρναμ σε ομιλία του που είχε ως στόχο να φέρει τους ψηφοφόρους, τους συναδέλφους του Εργατικού Κόμματος και τις χρηματοπιστωτικές αγορές σε επαφή με το οικονομικό του όραμα.

Ο Μπέρναμ είναι το ισχυρό φαβορί για να αντικαταστήσει τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του την περασμένη εβδομάδα.

🚨 BREAKING: Andy Burnham officially announces "No 10 North" which will be based in Manchester



"But it will only be based here. The job of No 10 north will be to make power flow into the Midlands, into the South West, into the East of England, and yes, into London" pic.twitter.com/JNqnDkIRt4 — Politics UK (@PolitlcsUK) June 29, 2026

«Αν οι δημοτικές αρχές δεν μπορούν να διορθώσουν τις λακκούβες, ποιες πιθανότητες έχουν να εφαρμόσουν σημαντικά σχέδια αναγέννησης για να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη;» είπε ο Μπέρναμ. Καθόρισε ένα 10ετές σχέδιο για να επιτύχει «καλή ανάπτυξη σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα», σε μια χώρα όπου ο πλούτος και η εξουσία συγκεντρώνονται στο Λονδίνο και τη νότια Αγγλία.

Είπε ότι θα αντιστρέψει σχεδόν δύο δεκαετίες χαμηλής ανάπτυξης από την οικονομική κρίση του 2008 μέσω μιας προσέγγισης που ονομάζεται «Μαντσεστερισμός» – αξιοποιώντας ιδιωτικά και δημόσια κεφάλαια για επενδύσεις σε τομείς όπως οι μεταφορές, η στέγαση και οι υποδομές. Υποσχέθηκε επίσης να δημιουργήσει νέες βιομηχανικές θέσεις εργασίας και καλύτερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, και να μεταρρυθμίσει τις αναποτελεσματικές και ακριβές ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες ύδρευσης και ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Μουσείο Λαϊκής Ιστορίας στην πόλη όπου πέρασε εννέα χρόνια ως δήμαρχος, ο Μπέρναμ είπε ότι ένα νέο κυβερνητικό γραφείο στο Μάντσεστερ – που ονομάστηκε «Νο. 10 του Βορρά» – θα επιβλέπει την περιφερειακή ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και θα γίνει «το νευραλγικό κέντρο μιας αναδιαμορφωμένης Βρετανίας». Οι περιφερειακοί δήμαρχοι θα αποκτήσουν περισσότερες εξουσίες σε θέματα στέγασης, πρόνοιας και εκπαίδευσης στο πλαίσιο των προγραμματισμένων μεταρρυθμίσεών του.

Η ομιλία του Μπέρναμ δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με το πού θα βρει η κυβέρνηση περισσότερα χρήματα και δεν δέχτηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους.

Ο Μπέρναμ κέρδισε επαίνους για τον ρόλο του στην αναζωογόνηση και την αναγέννηση του Μάντσεστερ, αλλά δεν έχει υπηρετήσει σε κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου για σχεδόν δύο δεκαετίες και μπορεί να δυσκολευτεί να αναπαράγει τον «Μαντσεστερισμό» σε κλίμακα Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε επίσης μια 10ετή αποστολή – που ισοδυναμεί με δύο πλήρεις θητείες στην κυβέρνηση – για να μεταμορφώσει τη Βρετανία αμέσως μετά την εκλογή του με σαρωτική νίκη τον Ιούλιο του 2024. Ο Στάρμερ αποχωρεί μετά από δύο χρόνια στο αξίωμα, τα οποία αμαυρώθηκαν από λάθη και λάθη κρίσης που διέβρωσαν τη θέση του στο κόμμα του και στο κοινό.

Ο Μπέρναμ κέρδισε τις ειδικές εκλογές για μια έδρα στο Κοινοβούλιο στις 18 Ιουνίου και ορκίστηκε βουλευτής στις 22 Ιουνίου, την ίδια ημέρα που ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μόλις επιλεγεί ο διάδοχός του.

Μέχρι στιγμής είναι ο μόνος υποψήφιος στην αναμέτρηση για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Εάν κανείς δεν τον αμφισβητήσει, θα γίνει πρωθυπουργός μέχρι τις 20 Ιουλίου.

Ενώ ο Μπέρναμ θεωρείται πιο χαρισματικός από τον Στάρμερ, θα αντιμετωπίσει πολλές από τις ίδιες πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις, όπως μια υποτονική οικονομία, διαλυμένες δημόσιες υπηρεσίες και μια συμπίεση στο κόστος ζωής. Θα περιοριστεί επίσης από την πλατφόρμα με την οποία εξελέγη το κεντροαριστερό Εργατικό Κόμμα το 2024, με τις δεσμεύσεις του να μην αυξήσει τους φόρους στους εργαζόμενους.

Και όπως και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται υπό πίεση να αυξήσει δραματικά τις αμυντικές δαπάνες για να αντιμετωπίσει μια πιο επιθετική Ρωσία και λιγότερο αξιόπιστες Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πολυαναμενόμενο σχέδιο αμυντικών επενδύσεων της κυβέρνησης — το οποίο προκάλεσε την παραίτηση του Υπουργού Άμυνας Τζον Χίλι στις 11 Ιουνίου — αναμένεται να δημοσιευτεί πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο διάδοχος του Στάρμερ αναμένεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις του σχεδίου.

«Η μεγάλη ιδέα του Άντι Μπέρναμ είναι να ανακατανείμει την εξουσία μεταξύ των πολιτικών», δήλωσε ο πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος της αντιπολίτευσης, Κέβιν Χόλινρεϊκ. «Όχι να διορθώσει το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Όχι να μειώσει τους φόρους που στραγγαλίζουν τις εργαζόμενες οικογένειες και τις βρετανικές επιχειρήσεις. Όχι να χρηματοδοτήσει την άμυνα που χρειάζεται απεγνωσμένα η χώρα μας».

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