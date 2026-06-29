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29.06.2026 16:29

Δύσκολη εξίσωση για την Κομισιόν η χρήση των κλιματιστικών

29.06.2026 16:29
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Ναι ή όχι στα κλιματιστικά; Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε να πάρει θέση σε αυτό το φλέγον ζήτημα εν μέσω ενός κύματος καύσωνα που πλήττει την κεντρική Ευρώπη, παραδεχόμενη ότι δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τη θέση της επί του θέματος.

«Αμφιβάλλω αν έχουμε κάποια συγκεκριμένη γνώμη ή θέση για τα κλιματιστικά», δήλωσε η Άννα-Κάισα Ιτκόνεν, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όταν ρωτήθηκε επί του θέματος σε συνέντευξη Τύπου.

Το ζήτημα του κατά πόσον θα πρέπει ή όχι να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση κλιματιστικών έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες τις τελευταίες ημέρες βιώνουν ακραία ζέστη.

«Αυτά είναι θέματα για τα οποία η Επιτροπή δεν έχει σκοπό να παρεμβαίνει στις επιλογές ατόμων», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Έχει η ΕΕ το δικαίωμα να υπαγορεύσει μια κοινή θέση επί του θέματος; «Αυτή είναι μια πτυχή που πρέπει να εξετάσουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας», είπε η Ιτκόνεν.

Οι συζητήσεις για το ζήτημα είναι ιδιαίτερα έντονες στη Γαλλία, όπου το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός έχει υποσχεθεί «ένα τεράστιο σχέδιο κλιματισμού» αν αναλάβει την εξουσία στις προεδρικές εκλογές του 2027.

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