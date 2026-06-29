Με αιχμές για πολιτικές που, όπως υποστηρίζει η Άγκυρα, περιορίζουν τη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, μίλησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, σε ομιλία του στο «Πρόγραμμα Γεύματος των Προέδρων των Κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ», αναφέρθηκε στην αμυντική συνεργασία εντός της Συμμαχίας, στις στρατιωτικές δαπάνες, στην αμυντική βιομηχανία, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς “αν” και “αλλά”»

Ο Ταγίπ Ερντογάν στάθηκε σε πολιτικές που, κατά την Άγκυρα, αποκλείουν ή περιορίζουν την Τουρκία από κρίσιμες πτυχές της αμυντικής συνεργασίας στο ΝΑΤΟ, ζητώντας ένα ενιαίο πλαίσιο ασφάλειας για τη Συμμαχία.

«Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός της αμυντικής ικανότητας της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, πρόσθεσε ότι πρέπει να δημιουργηθεί «ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε επίπεδο Συμμαχίας, που θα εκτείνεται από το Τέξας έως την Άγκυρα, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς “αν”, “αλλά” και “εφόσον”».

Βολές κατά του Ισραήλ για τη Μέση Ανατολή

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξαπολύοντας βαριές αιχμές κατά του Ισραήλ.

Ο Ερντογάν είπε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί στενά τις επιθέσεις που στοχεύουν ειδικά τον Λίβανο και, όπως υποστήριξε, αποσκοπούν στην υπονόμευση της συμφωνίας που «έδωσε ανάσα» στην περιοχή και στον κόσμο.

«Περιμένουμε την υποστήριξή σας ώστε να μην δοθεί ευκαιρία στις προκλήσεις του δικτύου γενοκτονίας, το οποίο δεν αντέχει τη σταθεροποίηση της περιοχής μας και μάλιστα τη θεωρεί απειλή για τη δική του ασφάλεια», σημείωσε.

Έμφαση στην αμυντική βιομηχανία

Ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, μέσα από τις διαδικασίες και τα φόρουμ του ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα θα συμβάλει και στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, καθώς στο σχετικό φόρουμ που θα διοργανωθεί η Τουρκία θα παρουσιάσει τα προηγμένα προϊόντα της.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα εξεταστούν μέτρα ώστε η συνεργασία αυτή να γίνει «πολύ πιο αποτελεσματική».

Η Τουρκία ως «γέφυρα» μεταξύ ηπείρων

Αναφερόμενος στη γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας, ο Ερντογάν υπογράμμισε τον ρόλο της χώρας του ως γέφυρας ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές.

Όπως είπε, η Τουρκία διαθέτει την εμπειρία να επικοινωνεί με μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, «από την Ευρώπη έως την Ασία και από τα Βαλκάνια έως την Αφρική», λόγω της ιστορίας, της κοινωνικής δομής και της γεωστρατηγικής της θέσης.

«Επιθυμούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό μας στο μέγιστο βαθμό για την ειρήνη στην περιοχή και την παγκόσμια ειρήνη», ανέφερε.

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