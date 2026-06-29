Διπλός αγώνας δρόμου μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα: Απεγκλωβισμοί και καταλύματα για τους άστεγους

Την ώρα που η προσπάθειες για να βγουν από τα συντρίμμια οι εγκλωβισμένοι πολίτες από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα συνεχίζονται, ένας δεύτερος αγώνας δρόμου γίνεται για όσους έχουν μείνει άστεγοι: αυτός για τις συνθήκες διαβίωσης και την υγιεινή.

Δεκάδες χιλιάδες κοιμούνται δημόσια σε στρώματα, ενώ όσοι πρόλαβαν βρήκαν έναν από τους ελάχιστους χώρους που έχουν απομείνει διαθέσιμοι στην Λα Γκουάιρα για φιλοξενία.

«Πρέπει να επικεντρωθούμε στους ανθρώπους που έχουν χάσει τα σπίτια τους και μεταφέρονται σε καταφύγια», δήλωσε στο CNN η Μπεατρίς Οτσόα, περιφερειακή υπεύθυνη συνηγορίας του Νορβηγικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Βασικά ζητήματα όπως η πρόσβαση σε τουαλέτες, ντους και βασικά είδη πρώτης ανάγκης, αντιμετωπίζονται με μεγάλη δυσκολία καθώς η πρόσβαση σε αυτά είναι περιορισμένη.

«Οι άνθρωποι χρειάζονται επίσης ιδιωτικότητα. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, οι πληγέντες πρέπει να έχουν ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση σε πόσιμο νερό, εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης, σερβιέτες για γυναίκες και κορίτσια, καθώς και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης» τόνισε η Οτσόα.

Η απελπισία των πολιτών έχει φέρει και λεηλασίες σε φαρμακεία, σούπερ μάρκετ και άλλες επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.

Οι περισσότερες χώρες έχουν στείλει συνεργεία να βοηθήσουν στους απεγκλωβισμούς, ενώ άλλες όπως η Κίνα, έστειλαν ανθρωπιστική βοήθεια. Εκπρόσωπος του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα θα αποστείλει 14,72 εκατ. δολάρια στη χώρα «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, 46.628 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ 15.097 έχουν εντοπιστεί.

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