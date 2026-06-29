Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Σχεδόν 200 κτίρια κατέρρευσαν εντελώς – Μάχη με τον χρόνο να απεγκλωβίσουν ζωντανούς από τα ερείπια

Ομάδες έρευνας και διάσωσης, συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συνέχιζαν χθες να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμμια των δυο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη τη Βενεζουέλα, όπου ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρρευσαν εξ ολοκλήρου.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ενώ τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις – ήδη προτού ο πρώην πρόεδρος της Νικολάς Μαδούρο αιχμαλωτιστεί στις αρχές Ιανουαρίου σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας.

Ο αριθμός των θανάτων έχει φτάσει τους 1.450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους στη χειρότερη της πιο βάρβαρης φυσικής καταστροφής που υπέστη ποτέ η χώρα μας σε όλη την ιστορία της», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, ο Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», πρόσθεσε.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000.

Υπάρχουν ακόμη επιζώντες

Άνδρας κι ο έφηβος γιος του κατορθώθηκε να βγουν από τα συντρίμμια χθες, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη πελώρια καταστροφή.

Ομάδες αμερικανών και γάλλων διασωστών έβγαλαν από βουνό συντριμμιών τον νεαρό και τον πατέρα, σοκαρισμένους, κατάκοπους, γυμνούς, πάνω σε φορείο.

Στην πόλη αυτή κάτοικοι, εξοργισμένοι από την παθητικότητα στρατιωτικών, υποχρέωσαν κάποιους από αυτούς να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε.

«Η αγανάκτησή μου οφείλεται στο ότι ήρθε στρατηγός με περίπου είκοσι οπλισμένους στρατιώτες κι έκατσαν σε μια γωνιά. Θα μπορούσαν να βγάλουν κάποιον, έστω νεκρό, αλλά κάθονταν, ήρεμοι, στη γωνιά τους», εξήγησε ο Αλεξάντερ Μιχάρες, έμπορος και εθελοντής διασώστης, 26 ετών.

Στρατιωτικοί άρχισαν μετά τους προπηλακισμούς να απομακρύνουν συντρίμμια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μια εβδομάδα.

Σε έναν από τους τομείς που υπέστησαν τα πιο σκληρά πλήγματα, καθώς βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο, στη Λα Γουάιρα, ο Έκτορ Αγκιλέρα έψαχνε ακόμη τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, που θάφτηκαν στα συντρίμμια όταν έγιναν οι αλλεπάλληλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.

Άλλοι δύο συγγενείς του κατορθώθηκε να σωθούν. «Δεν είχαμε τα μέσα να βγάλουμε την οικογένειά μας από εκεί μέσα. Δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε μόνοι. Είναι θαμμένοι εκεί μέσα. Ξέρουμε ότι είναι νεκροί. Αλλά μένουμε εδώ», είπε.

Στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο της πρωτεύουσας, εθελοντές είχαν σκαρφαλώσει σε κτίριο που κατέρρευσε, χρησιμοποιώντας τρυπάνια για να σπάνε όγκους μπετόν και απομακρύνοντας συντρίμμια με τα χέρια, σχηματίζοντας αλυσίδες.

Στην Τσακάο, άλλη συνοικία του πρωτεύουσας, μεγάλες διαφημιστικές οθόνες πάνω σε ακίνητο πρόβαλαν τα πρόσωπα αγνοούμενων, με την ελπίδα να συμβάλουν να εντοπιστούν.

Τις ώρες ως την άφιξη των πρώτων ξένων σωστικών συνεργείων, πολίτες έψαχναν θύματα συχνά με γυμνά χέρια.

Σε μια χώρα η οικονομία της οποία φυτοζωούσε για χρόνια, η έλλειψη μηχανημάτων έργου και ανύψωσης γίνεται οδυνηρά αισθητή.

«Κυρίως κάτοικοι» συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και «εργάζονται με εντελώς στοιχειώδη εργαλεία», είπε στην Καραβαγιέδα πεπειραμένος αυστραλός διασώστης που ζει στο Μαϊάμι, ο Κρεγκ Ντεμέλον, 43 ετών.

Η κυβέρνηση περιορίζει την πρόσβαση στην πολιτεία Λα Γουάιρα, επέβαλε σε εθελοντές την υποχρέωση να εξασφαλίζουν άδεια για να εισέρχονται στην περιοχή. Κάτι που προκαλεί την οργή τους.

«Πρέπει να σου δώσουν άδεια για να πας να σώσεις ζωές… αναλογιστείτε το», είπε σε αγανακτισμένο τόνο ο Κάρλος Ιτριάγο, 27 ετών.

Εν μέσω σεισμού η Ματσάδο δηλώνει επιστροφή στη χώρα

Παράλληλα η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μορφή της αντιπολίτευσης, διαβεβαίωσε χθες το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι θα επιτρέψει στη Βενεζουέλα «πολύ σύντομα».

«Είναι η ώρα, είναι καθήκον μου να βρίσκομαι στο πλευρό του λαού μου», δήλωσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί την κ. Ματσάδο «φυγόδικη»· την κατηγορεί εξάλλου ότι συνηγόρησε υπέρ της αμερικανικής στρατιωτικής επίθεσης που ανέτρεψε τον κ. Μαδούρο.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, στόχος σφοδρών επικρίσεων, ευχαρίστησε τις 24 χώρες που έστειλαν 521 τόνους υλικού, πάνω από 2.700 διασώστες και 86 ομάδες με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα για τον εντοπισμό παγιδευμένων.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν εκτιμάται πως έχουν αξία σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων· το ποσό ανέρχεται στο 6% του ΑΕΠ, κατά υπολογισμούς του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά).

Τουλάχιστον 28 αλλοδαποί, ή άνθρωποι ή διπλή υπηκοότητα, της Βενεζουέλας και άλλων κρατών, συγκαταλέγονται στα θύματα: επτά από την Κίνα, εννιά από την Ισπανία, δύο από τη Βραζιλία, ένας από τη Χιλή, ένας από την Ουρουγουάη, καθώς κι ένας με υπηκοότητα Βενεζουέλας και Ιταλίας.

Η Βενεζουέλα είναι χώρα με υψηλή σεισμικότητα, αλλά τόσο ισχυρός σεισμός είχε να σημειωθεί στην επικράτειά της από το 1997.

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