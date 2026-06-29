Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικές επιθέσεις σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικές επιδρομές σε νοτιοανατολικές και βορειοανατολικές περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Πλήγματα στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια σκότωσαν δυο ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους δεκαέξι, ανέφερε ο περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram χθες (28/6) το απόγευμα, δημοσιοποιώντας κατόπιν φωτογραφίες που εικόνιζαν κτίριο να φλέγεται και μέρος συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια.

Στη βορειοανατολική περιφέρεια Χάρκοβο, συχνό στόχο ρωσικών πληγμάτων, πύραυλος στοχοποίησε την κοινότητα Ζμίιφ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους οκτώ, ανάμεσά τους δύο παιδιά, γνωστοποίησε ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ χθες το βράδυ.

Η αστυνομία στο Χάρκοβο ανακοίνωσε παράλληλα ότι μέλος της σκοτώθηκε, καθώς προσπαθούσε να οργανώσει εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων κοινότητας βορειότερα.

Στην περιφέρεια Σούμι, ο περιφερειάρχης Όλεχ Χριχόροφ ενημέρωσε ότι ηλικιωμένη σκοτώθηκε χθες σε επιδρομή σε παραμεθόρια κοινότητα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters αναφέρει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τους απολογισμούς και τις ανακοινώσεις των αρχών των δυο κρατών, σε πόλεμο για πάνω από τέσσερα χρόνια. Και οι δυο πλευρές αρνούνται ότι βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους.

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