Βενεζουέλα: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες – Εξαγριωμένοι πολίτες υποχρέωσαν στρατιώτες να σκάψουν στα ερείπια (photos/video)

Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τους σεισμούς – 7,2 και 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα.

O απολογισμός είναι βαρύς. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.450 ενώ ο αριθμός των αγνοούμενων μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζει τους 60.000.

Συνεργεία και εθελοντές συνεχίζουν και επιχειρούν με κάθε μέσο που έχουν στα συντρίμμια.

Εξαγριωμένοι πολίτες μάλιστα ανάγκασαν στρατιωτικούς να συμμετάσχουν στις προσπάθειες, αντιδρώντας για την παθητική στάση που διατηρούν ενώ η χώρα «ματώνει» μετά τους δύο σεισμούς.

Βίντεο που βγήκαν στα social media αποτυπώνουν την ένταση που σημειώθηκε και τους κατοίκους να προσπαθούν με τσάπες και φτυάρια να βγάλουν τραυματίες από τα ερείπια.

Un vecino del edificio Tanaguarenas, en La Guaira, encaró a un grupo de militares en medio de la emergencia, cuestionando su presencia armada mientras los ciudadanos intentan recuperar a sus familiares entre los escombros. #VPItv.



📹:@maryorin_mendez pic.twitter.com/bXZnym7Sr4 June 28, 2026

«Η χώρα σας χρειάζεται. Αφήστε κάτω τα όπλα, αφήστε κάτω τις σφαίρες», φώναζε με αγανάκτηση άνδρας, ανάμεσα σε δεκάδες άλλους, απευθυνόμενος σε στρατιωτικό στην περιοχή Ταναγουαρένα (Καραβαγιέδα) στην πολιτεία Λα Γουάιρα, που σαρώθηκε από τους καταστροφικούς σεισμούς.

No hay muro que detenga la determinación y la vocación de salvar el milagro de la vida.



La unión y la solidaridad se fortalece 🇻🇪 pic.twitter.com/CdIvgJpRQB June 27, 2026

Ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός των θυμάτων στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 νεκρούς. Τουλάχιστον 189 κτίρια κατέρρευσαν τελείως. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων είναι περίπου 62.000.

Οι πιθανότητες να βρεθούν επιζήσαντες λιγοστεύουν ολοένα περισσότερο όσο περνά ο χρόνος, τονίζουν ειδικοί.

Πατέρας και γιος διασώθηκαν 4 ημέρες μετά τον σεισμό

Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια, την Κυριακή, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας που έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατέβασαν τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό από συντρίμμια. Οι δύο διασωθέντες, γυμνοί πάνω σε φορεία, μεταφέρονταν από τους διασώστες, ενώ περιβάλλονταν από δεκάδες ανθρώπους.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

Ο απολογισμός από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε σε 1.450 νεκρούς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, κάνοντας λόγο για 774 κτίρια που επλήγησαν, εκ των οποίων τα 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε ανακοινώσει χθες, Σάββατο, ο Ροδρίγκες ήταν 1.430 νεκροί.

«Ο αριθμός των θανάτων ανήλθε σε 1450, γυναίκες και άνδρες που έχασαν τη ζωή τους μετά την πιο βάναυση φυσική καταστροφή που έχει υποστεί ποτέ η χώρα μας στην ιστορία της. Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, από τα οποία 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς», διευκρίνισε.

Δύο 11χρονοι ανασύρθηκαν ζωντανοί

Μια αχτίδα ελπίδας μέσα στην ανείπωτη καταστροφή που προκάλεσαν οι φονικοί σεισμοί στη Βενεζουέλα έφεραν οι διασώσεις δύο 11χρονων αγοριών, τα οποία ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια κτιρίων που είχαν καταρρεύσει, μετά από 4 ολόκληρες ημέρες.

Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Ο πρώτος ανήλικος, ο Μοϊσές, διασώθηκε έπειτα από πολύωρη επιχείρηση, με βίντεο να τον δείχνει να ανασύρεται από τα συντρίμμια με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από το έντονο φως, ενώ οι διασώστες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ξ προσωρινή πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκεζ, ανακοίνωσε τη διάσωση και δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαγιέδα, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD), ο Μοϊσές βρισκόταν θαμμένος κάτω από περίπου τρία μέτρα συντριμμιών και χρειάστηκαν έξι ώρες εξαιρετικά λεπτών χειρισμών για να απεγκλωβιστεί με ασφάλεια.

Όπως μετέδωσε το Reuters, διασώστης ανέφερε μέσω ασυρμάτου ότι το παιδί εντοπίστηκε δίπλα στη μητέρα και την αδελφή του, οι οποίες είχαν χάσει τη ζωή τους.

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