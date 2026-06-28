Βενεζουέλα: Πατέρας και γιος και μητέρα με βρέφος ανασύρθηκαν ζωντανοί τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό – Στους 1.450 οι νεκροί (Videos)

Ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του αλλά και μια μητέρα με το 9 μηνών βρέφος της ανασύρθηκαν σήμερα ζωντανοί από τα ερείπια στη Βενεζουέλα, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που συγκλόνισε τη χώρα. Η διάσωση έγινε στην Καραμπαλέντα, παραλιακή πόλη βορείως του Καράκας, η οποία έχει ισοπεδωθεί από την καταστροφή, αλλα και στην Κάτια Λα Μαρ

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καραμπαλέντα, ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς τον νεαρό και τον πατέρα του από ένα βουνό συντριμμιών.

Οι δύο διασωθέντες μεταφέρθηκαν γυμνοί πάνω σε φορεία από τους διασώστες, ενώ γύρω τους βρίσκονταν δεκάδες άνθρωποι.

Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων – Περίπου 50.000 αγνοούμενοι

Ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σήμερα σε 1.450.

Παράλληλα, 774 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, εκ των οποίων 189 κατέρρευσαν ολοσχερώς.

Current figures from Venezuela earthquakes:



– 1,430 dead

– 3,238 injured

– 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government



Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC June 27, 2026

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, ο αριθμός των αγνοουμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000, την ώρα που οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την καταστροφή.

Νωρίτερα σήμερα Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης ανέσυραν ένα βρέφος ζωντανό κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

The brave and tireless work of American search and rescue teams continues. Today, @VATF1 saved three more lives from collapsed residential buildings in Venezuela. We couldn't be prouder. pic.twitter.com/2GYE9ia7wG June 28, 2026

Διασώθηκε βρέφος μαζί με τη μητέρα του

Το βρέφος ήταν 9 μηνών και διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Fox News. Και οι δύο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης.

«Αυτή η ηρωική διάσωση πραγματοποιήθηκε στην Κάτια Λα Μαρ από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ (USA-01), η οποία αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα στις 26 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διάσωση έρχεται καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες πριν κλείσει το κρίσιμο παράθυρο διάσωσης.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

«Ενάντια στις απίθανες πιθανότητες, η ελπίδα επιμένει», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών στο X.

«Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν ένα βρέφος κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα», συνεχίζει η ανάρτηση. «Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη».

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε επίσης το βίντεο, με τον τίτλο «Η Αμερική στα καλύτερά της».

Οι κρίσιμες 72 ώρες

Οι οργανώσεις βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48-72 ώρες είναι κρίσιμες για την επιχείρηση διάσωσης, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν οι παγιδευμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.

«Μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι, έχουμε μια αχτίδα ελπίδας», αναφέρει στο BBC ένας άντρας που ψάχνει για ένα 14χρονο αγόρι.

Έξω από το νοσοκομείο Βάργκας στο Καράκας, υπάρχει αναρτημένη σε τοίχο μια λίστα με τραυματίες καθώς σύμφωνα με τον Λουίς Ροντρίγκεζ, επικεφαλής του χειρουργείου, «τηρούνται αυστηρά αρχεία των ασθενών».

Οικογένειες επίσης έχουν αναρτήσει στους τοίχους φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν κάπου ζωντανοί.

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