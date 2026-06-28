ΗΠΑ: Τρεις πυροσβέστες νεκροί και δύο τραυματίες από τις φονικές πυρκαγιές

Τρεις πυροσβέστες σκοτώθηκαν και δύο υπέστησαν εγκαύματα όταν τους τύλιξαν φλόγες από τις ταχέως κινούμενες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονται σε συνθήκες καύσωνα και ανέμων κοντά στα σύνορα Κολοράντο-Γιούτα στις ΗΠΑ.

Οι πυροσβέστες ανέπτυξαν καταφύγια έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια του περιστατικού καύσης το Σάββατο στην κομητεία Mesa του Κολοράντο, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ.

Εργάστηκαν για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Wildland των ΗΠΑ και τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ και ήταν μέρος μιας διυπηρεσιακής αντίδρασης στις πυρκαγιές Knowles και Gore, οι οποίες συγχωνεύτηκαν με άλλες πυρκαγιές για να σχηματίσουν την πυρκαγιά Snyder. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περίπου 44 τετραγωνικά μίλια (114 τετραγωνικά χιλιόμετρα).

Οι θερμοκρασίες στο Grand Junction έφτασαν τους 93 βαθμούς Φαρενάιτ (34 βαθμούς Κελσίου), με τους ανέμους να πνέουν έως και 71 χλμ/ώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Wildland των ΗΠΑ, που δημιουργήθηκε νωρίτερα φέτος για τον εξορθολογισμό της πυρόσβεσης και της μείωσης των πυρκαγιών σε δημόσιες εκτάσεις, δήλωσε σε μια δήλωση ότι «στέκεται ενωμένη» με τη δασική υπηρεσία στη θλίψη και «στην ακλόνητη υποστήριξή μας στα αγαπημένα πρόσωπα που έμειναν πίσω».

«Η γενναιότητα, η αφοσίωση και η θυσία τους δεν θα ξεχαστούν ποτέ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Τα ονόματα των πυροσβεστών που χάθηκαν αποκρύπτονται εν αναμονή ειδοποιήσεων προς τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ανακοίνωσε το Τμήμα Εσωτερικών.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Mesa ζήτησε από τους ανθρώπους να εκκενώσουν το πιθανό μονοπάτι της πυρκαγιάς και να ενεργοποιήσουν το νερό άρδευσης για να κορεστεί η γη. Το ομοσπονδιακό Γραφείο Διαχείρισης Γης έκλεισε την πρόσβαση του κοινού σε εδάφη που διαχειρίζεται κοντά.

«Ο πυροσβέστης και η δημόσια ασφάλεια είναι η ύψιστη προτεραιότητα», ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση. «Το προσωρινό κλείσιμο των εδαφών είναι για να μειωθεί η έκθεση σε επικίνδυνες καταστάσεις λόγω των ταχέων ρυθμών εξάπλωσης και της συμπεριφοράς πυρκαγιάς που έχει επιδείξει η φωτιά. Το κοινό πρέπει να παραμείνει μακριά από αυτά τα κλειστά εδάφη», πρόσθεσε.

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