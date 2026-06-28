Ιράν: Απείχε από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Η Ουάσινγκτον λέει ότι το μνημόνιο παραμένει «σε τροχιά»

Το Ιράν δεν συμμετείχε στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενο τις πρόσφατες επιθέσεις στη χώρα και ανεκπλήρωτους όρους του μνημονίου συνεννόησης.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος υποστηρίζει ότι οι επαφές παραμένουν «σε τροχιά», ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε την επανέναρξη των πτήσεων προς το Ντουμπάι έπειτα από εβδομάδες αναστολής.

Γιατί απείχε το Ιράν από τις συνομιλίες

Το Ιράν δεν έλαβε μέρος στις τεχνικές συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, λόγω των πρόσφατων επιθέσεων στη χώρα και ανεκπλήρωτων όρων του μνημονίου συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη δήλωση έκανε στην κρατική τηλεόραση ο Μεχντί Φαζαϊλί, μέλος του Γραφείου Συντήρησης και Δημοσίευσης των Έργων του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

«Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους είναι να ελέγξουμε εάν έχουμε πρόσβαση στα αποδεσμευμένα κεφάλαια. Αν δεν υπάρχει πρόσβαση, τότε ο όρος αυτός δεν έχει εκπληρωθεί», δήλωσε ο Φαζαϊλί.

Οι ΗΠΑ λένε ότι οι συνομιλίες παραμένουν «σε τροχιά»

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι οι τεχνικές συνομιλίες για το μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ – Ιράν εξακολουθούν να βρίσκονται «σε τροχιά».

«Τίποτα δεν έχει ακυρωθεί. Οι τεχνικές συνομιλίες σχετικά με την εφαρμογή του μνημονίου συνεννόησης είναι σε τροχιά για τις επόμενες ημέρες, όπως είχε προγραμματιστεί, και οι δίαυλοι αποτροπής συγκρούσεων λειτουργούν μετά τη σύνοδο στη Λίμνη Λουκέρνη», ανέφερε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες στην Ελβετία, στις οποίες την αμερικανική πλευρά εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Η ανταλλαγή πυρών του Σαββατοκύριακου δοκιμάζει την εύθραυστη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέα στρατιωτική δράση εάν συνεχιστούν τα ιρανικά πλήγματα, ενώ το Ιράν προειδοποίησε ότι παραβιάσεις της εκεχειρίας θα οδηγήσουν σε «πλήρη παύση όλων των διπλωματικών διαδικασιών».

Το μνημόνιο και το παράθυρο των 60 ημερών

Το μνημόνιο συνεννόησης ΗΠΑ – Ιράν, που υπογράφηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει προβλέψεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων χρηματοοικονομικών περιορισμών σε βάρος του Ιράν και τις προσδοκίες για την αντιμετώπιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μέσα από τεχνικές συνομιλίες.

Η υπογραφή του μνημονίου ενεργοποίησε χρονικό περιθώριο 60 ημερών για τη διαπραγμάτευση των τελικών όρων μιας συμφωνίας.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, το κύμα ιρανικών επιθέσεων με drones και πυραύλους αργά το Σάββατο δεν έπληξε τους επιδιωκόμενους στόχους. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι έβαλε στο στόχαστρο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου, μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές εγκαταστάσεις.

Εύθραυστη εκεχειρία και Στενά του Ορμούζ

Η ανταλλαγή πληγμάτων δοκιμάζει την αρχική συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, η οποία είχε ως στόχο την παύση των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια 60 ημερών τεχνικών διαπραγματεύσεων.

Παρότι καμία από τις δύο πλευρές δεν προχωρά δημόσια σε αποκλιμάκωση, ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες παραμένουν προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, η ενδιάμεση συμφωνία δεν φαίνεται να έχει αποτυπωθεί ακόμη στα Στενά του Ορμούζ, κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα για το διεθνές εμπόριο, με τους διαχειριστές εμπορικών πλοίων και τα πληρώματά τους να αντιμετωπίζουν σύγχυση και κινδύνους.

Το ζήτημα του Λιβάνου

Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ιράν δηλώνει ότι η πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας τελικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ επιβαρύνουν περαιτέρω τις προσπάθειες για ειρήνευση στην περιοχή.

Ξαναρχίζουν οι πτήσεις Τεχεράνη – Ντουμπάι

Οι πτήσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ντουμπάι θα ξαναρχίσουν αύριο, Δευτέρα, όπως μετέδωσαν σήμερα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από εβδομάδες αναστολής που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τα ιρανικά πλήγματα στον Κόλπο.

«Για να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις στους πολυσύχναστους άξονες, λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για να επαναλειτουργήσει η σύνδεση Τεχεράνη – Ντουμπάι στο αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί» της ιρανικής πρωτεύουσας, δήλωσε ο διευθυντής του αεροδρομίου, Ραμίν Κασεφαζάρ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Από σήμερα το βράδυ είναι δυνατή η κράτηση εισιτηρίων στον ιστότοπο της ιρανικής αεροπορικής εταιρείας Sepehran για την πρώτη πτήση, η οποία θα αναχωρήσει τη Δευτέρα στις 10:40 τοπική ώρα, δηλαδή στις 10:10 ώρα Ελλάδας.

Τα πλήγματα στον Κόλπο και το χάος στις αερομεταφορές

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, από τις 28 Φεβρουαρίου έως την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι έγινε επανειλημμένα στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στόχοι έγιναν επίσης αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, αλλά και πολιτικές υποδομές στις πετρελαιομοναρχίες της περιοχής, από το Κουβέιτ έως το Ομάν.

Το Ιράν απαντούσε με αυτόν τον τρόπο στην ισραηλινοαμερικανική επίθεση που άρχισε στις 28 Φεβρουαρίου κατά του εδάφους του.

Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, το οποίο πριν από τον πόλεμο ήταν το δεύτερο στον κόσμο σε αριθμό επιβατών μετά την Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών, είδε την κυκλοφορία του να καταρρέει κατά 66% τον Μάρτιο, σε ετήσια βάση.

Τα αεροδρόμια του Κόλπου, όπως το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και η Ντόχα, έχουν χτίσει το οικονομικό τους μοντέλο στη μετεπιβίβαση επιβατών, αξιοποιώντας τη θέση τους στο σταυροδρόμι των συνδέσεων προς και από τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Ωκεανία.

Η σχεδόν παράλυση αυτών των εγκαταστάσεων κατά τις πρώτες εβδομάδες της σύγκρουσης προκάλεσε χάος στις παγκόσμιες αερομεταφορές.

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