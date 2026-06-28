Βενεζουέλα: Στους 1.450 οι νεκροί – Παρατείνεται η αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Μακραίνει η θλιβερή λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα ενώ συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης να εντοπίσουν όσους περισσότερους εγκλωβισμένους μπορούν κάτω από τα ερείπια.

Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκεζ, ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε 1.450.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι 3.150 έχουν τραυματιστεί, ενώ οι σεισμοί επηρεάζουν συνολικά 12.721 άτομα.

Παράλληλα, 774 είναι τα κτήρια που υποστεί ζημιές ή καταρρεύσει.

Την ίδια ώρα και οι ελπίδες για τον εντοπισμό ζωντανών εξασθενούν καθώς έχει παρέλθει το περιθώριο των τριών ημερών ή 72 ωρών, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι 33 άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί το Σάββατο.

Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό κόντρα στις πιθανότητες διάσωσης.

Νωρίτερα σήμερα Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης ανέσυραν ένα βρέφος ζωντανό κάτω από τα ερείπια στη Βενεζουέλα, ανακοίνωσε το Σάββατο το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Το βρέφος ήταν 9 μηνών και διασώθηκε μαζί με τη μητέρα του, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Fox News. Και οι δύο υπέστησαν μόνο ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης.

«Αυτή η ηρωική διάσωση πραγματοποιήθηκε στην Κάτια Λα Μαρ από την ομάδα έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ (USA-01), η οποία αναπτύχθηκε στη Βενεζουέλα στις 26 Ιουνίου μετά από ενεργοποίηση του Υπουργείου Εξωτερικών», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διάσωση έρχεται καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες πριν κλείσει το κρίσιμο παράθυρο διάσωσης.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

«Ενάντια στις απίθανες πιθανότητες, η ελπίδα επιμένει», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών στο X.

«Αμερικανικές ομάδες έρευνας και διάσωσης διέσωσαν ένα βρέφος κάτω από τα ερείπια μετά τον σεισμό στη Βενεζουέλα», συνεχίζει η ανάρτηση. «Κάθε ζωή που σώζεται είναι μια νίκη».

Ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε επίσης το βίντεο, με τον τίτλο «Η Αμερική στα καλύτερά της».

Οι κρίσιμες 72 ώρες

Οι οργανώσεις βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48-72 ώρες είναι κρίσιμες για την επιχείρηση διάσωσης, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν οι παγιδευμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.

«Μέχρι να είμαστε 100% σίγουροι, έχουμε μια αχτίδα ελπίδας», αναφέρει στο BBC ένας άντρας που ψάχνει για ένα 14χρονο αγόρι.

Έξω από το νοσοκομείο Βάργκας στο Καράκας, υπάρχει αναρτημένη σε τοίχο μια λίστα με τραυματίες καθώς σύμφωνα με τον Λουίς Ροντρίγκεζ, επικεφαλής του χειρουργείου, «τηρούνται αυστηρά αρχεία των ασθενών».

Οικογένειες επίσης έχουν αναρτήσει στους τοίχους φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, ελπίζοντας ότι θα βρεθούν κάπου ζωντανοί.

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