Λίβανος: Ο πρόεδρος της Βουλής απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο μετά τους νέους ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Νέους βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις καταστροφής στον νότιο Λίβανο πραγματοποίησε χθες Κυριακή το Ισραήλ, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο κυβερνήσεων με στόχο την αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης».

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία «δεν θα υιοθετηθεί» και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Ο Μπέρι απορρίπτει τη συμφωνία-πλαίσιο

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ, δήλωσε ότι «αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί» και ότι «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Ο ίδιος κατήγγειλε μια «συμφωνία διαταγών» προς τον Λίβανο, αντί για συμφωνία που «προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

Νέοι βομβαρδισμοί στον νότιο Λίβανο

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, ANI, μετέδωσε ότι στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί, με τουλάχιστον έναν νεκρό.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρίψη χειροβομβίδας από «τον ισραηλινό εχθρό» σε κοινότητα του νότου.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «επαναβεβαιώνει πως αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», την οποία, όπως υποστηρίζει, η ίδια «τηρεί ως τώρα». Παράλληλα τόνισε ότι «καταγράφει τις παραβιάσεις» και «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα και τον λαό της».

Τι ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι στοχοποίησε μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά σε αυτή που αποκαλεί «ζώνη ασφαλείας» του.

Παράλληλα ανακοίνωσε τον θάνατο αξιωματικού του σε μάχη, γεγονός που αύξησε επισήμως σε 38 τις απώλειες του Ισραήλ στη γειτονική χώρα, όπου επιχειρεί εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο δράστης, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη της Χεζμπολάχ», εντοπίστηκε στη συνέχεια και «εξαλείφθηκε».

Καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σήραγγα είχε «μήκος 200 και πλέον μέτρα» και βάθος που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα. Στο εσωτερικό της, όπως αναφέρεται, υπήρχαν εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz:

As part of Operation Closing Verse, the IDF has just destroyed the underground terrorist infrastructure of the Hezbollah terrorist organization in the area of the village of Majdal Zoun in southern Lebanon.



The… — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 28, 2026

Σε χωριστή ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

🎯DISMANTLED: An underground Hezbollah terror complex in the area of Majdal Zoun, within the Security Zone in southern Lebanon.



The underground complex was constructed using technology and expertise provided by the Iranian terror regime. The tunnel route was 200+ meters long and… — Israel Defense Forces (@IDF) June 28, 2026

Από την κλιμάκωση στην κατάπαυση του πυρός

Η Χεζμπολάχ κατηγορείται ότι έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 28 Φεβρουαρίου.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς και εισβολή στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας πάνω από 4.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 17 Απριλίου ουδέποτε τηρήθηκε πλήρως. Ωστόσο, οι εχθροπραξίες μειώθηκαν αισθητά μετά την υπογραφή, στα μέσα Ιουνίου, του «μνημονίου κατανόησης» ΗΠΑ – Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απαίτησε ρητώς να συμπεριληφθεί στη συμφωνία-πλαίσιο η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι διαπραγματεύσεις στην Ουάσινγκτον

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα νέο κύκλο απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσινγκτον, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Ήταν οι πρώτες τέτοιες διαπραγματεύσεις έπειτα από δεκαετίες ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες παραμένουν, από τεχνική άποψη, σε εμπόλεμη κατάσταση.

Οι συνομιλίες κατέληξαν την Παρασκευή σε συμφωνία-πλαίσιο, την οποία ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «ιστορική».

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τον διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα «αναλάβει τις ευθύνες του» για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Η συμφωνία θέτει ως προϋπόθεση για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, κάτι που η Βηρυτός αδυνατεί εδώ και χρόνια να υλοποιήσει.

Η Χεζμπολάχ μιλά για «ταπεινωτική» συμφωνία

Η Χεζμπολάχ έχει ήδη εκφράσει την πλήρη αντίθεσή της στη συμφωνία. Ο βουλευτής της, Χασάν Φαντλάλα, τόνισε ότι «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί».

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη στάση της κυβέρνησης ισοδύναμη με «ανταρσία», με «πραξικόπημα» και με απόπειρα μετατροπής «της σύγκρουσης με τον εχθρό σε εμφύλια σύρραξη».

Στηλιτεύοντας το «σοβαρό λάθος», ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, καταδίκασε προχθές Σάββατο τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς τη «ταπεινωτική», «επονείδιστη» και ισοδύναμη με «απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας».

Κατηγόρησε επίσης τη λιβανική κυβέρνηση ότι «νομιμοποιεί τη συνέχιση της κατοχής» του νότου από το Ισραήλ.

Υποστηρικτές της Χεζμπολάχ διαδήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής. Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο του σιιτικού κινήματος, να πυρπολούνται αφίσες με το σύνθημα «Πρώτα ο Λίβανος».

Η θέση του Ιράν

Το Ιράν επανέλαβε από την πλευρά του την απαίτησή του για πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο.

«Σκοπός μας είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, να επιτραπεί η επιστροφή των εκτοπισμένων στις εστίες τους, να τερματιστεί η κατοχή, να εξασφαλιστεί η απόσυρση του σιωνιστικού καθεστώτος από τη λιβανική επικράτεια», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον ομόλογό του, Ναμπί Μπέρι.

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