Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για προσωρινό τερματισμό των επιθέσεων – Συνάντηση αντιπροσωπειών στο Κατάρ την Τρίτη (30/6)

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον συμφώνησαν σε προσωρινό σταματημό των εκατέρωθεν επιθέσεων, όπως μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ.

Την ίδια ώρα, αντιπρόσωποι των δύο χωρών ετοιμάζονται να συναντηθούν στο Κατάρ αύριο, Τρίτη (30/6), για να προσπαθήσουν να επιλύσουν τη διένεξή τους όσον αφορά το Στενό του Ορμούζ.

Αυτά ανέφερε χθες, Κυριακή (28/6) ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Την είδηση επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και αμερικανός αξιωματούχος το βράδυ της Κυριακής.

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρόλα αυτά, δεν επιβεβαίωσε τη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών στο Κατάρ.

Το CNN μετέδωσε επίσης παρόμοιες δηλώσεις αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ μέχρισ τιγμή δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τον Λευκο Οίκο.

Παρά το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις των δυο χωρών αντάλλαξαν πλήγματα τις τελευταίες ημέρες κι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, με τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας στην καρδιά των εντάσεων.

«Αποφασίσαμε να σταματήσουμε όλες τις κινητικές ενέργειες», είπε πηγή του ιστότοπου στην αμερικανική κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας όρο του αμερικανικού στρατού για τη διεξαγωγή πληγμάτων.

Δυνάμει της καταρχήν συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επιτρέπει την ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση πλοίων του εμπορικού ναυτικού από το στενό του Ορμούζ και οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

Προχθές Σάββατο το βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ξανάρχισε τις απειλές, διαμηνύοντας πως εξέταζε το ενδεχόμενο να διατάξει να ξαναρχίσει τον πόλεμο για να «τελειώσει τη δουλειά» και ότι το Ιράν «θα έπαυε να υπάρχει» αν έπαιρνε τέτοια απόφαση.

Στον «αέρα» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

Την ίδια ώρα, νέους βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις καταστροφής στον νότιο Λίβανο πραγματοποίησε χθες (28/6) το Ισραήλ, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των δύο κυβερνήσεων με στόχο την αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης».

Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπί Μπέρι ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία «δεν θα υιοθετηθεί» και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Ο Ναμπί Μπέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ, δήλωσε ότι «αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί» και ότι «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της».

Ο ίδιος κατήγγειλε μια «συμφωνία διαταγών» προς τον Λίβανο, αντί για συμφωνία που «προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

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