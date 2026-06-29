Παρίσι: Κεραυνός χτύπησε τον Πύργο του Άιφελ – Εντυπωσιακό βίντεο

Viral έχει γίνει στα social media κάνει ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει κεραυνό να χτυπά τον Πύργο του Άιφελ κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας, χθες το βράδυ στο Παρίσι.

Ο Πύργος του Άιφελ χτυπήθηκε από κεραυνό καθώς μια καταιγίδα μαινόταν πάνω από το Παρίσι την Κυριακή (28 Ιουνίου). Η έντονη λάμψη φώτισε το εμβληματικό μνημείο και άφησε πολλούς θεατές να εντυπωσιαστούν αλλά και να αναρωτηθούν αν η κατασκευή είχε υποστεί κάποια ζημιά. Οι ειδικοί, ωστόσο, λένε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Οι χθεσινές καταιγίδες εκδηλώθηκαν στο Παρίσι εν μέσω του έντονου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Γαλλία.

Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια του καύσωνα, τον οποίο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε ως τον χειρότερο που έχει σημειωθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Ο οργανισμός δημόσιας υγείας της Γαλλίας δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του ποσοστού θνησιμότητας καθώς δημοσιεύονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους θανάτους σε οίκους ευγηρίας και σε οικιακή φροντίδα.

Ο Πύργος του Άιφελ αποτελεί μία από τις ψηλότερες κατασκευές στο Παρίσι και γι’ αυτό αποτελεί φυσικό στόχο των κεραυνών κατά τη διάρκεια έντονων καταιγίδων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, ο κεραυνός ακολουθεί συνήθως τη συντομότερη διαδρομή προς το έδαφος, γεγονός που εξηγεί γιατί οι ψηλές μεταλλικές κατασκευές πλήττονται συχνότερα από τα γύρω κτίρια. Υπολογίζεται ότι το διάσημο μνημείο δέχεται από πέντε έως δέκα χτυπήματα κεραυνών κάθε χρόνο, χωρίς να υφίσταται σοβαρές ζημιές.

Πώς προστατεύεται ο Πύργος του Άιφελ

Η ασφάλεια του μνημείου βασίζεται σε ένα εξελιγμένο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, το οποίο διοχετεύει με ασφάλεια το ηλεκτρικό φορτίο στο έδαφος.

Η λειτουργία του βασίζεται στην αρχή του κλωβού Faraday, σύμφωνα με την οποία, όταν ένας κεραυνός χτυπήσει τον Πύργο, το ηλεκτρικό ρεύμα διατρέχει τον μεταλλικό σκελετό της κατασκευής και καταλήγει στο έδαφος, χωρίς να περνά από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Παράλληλα, σύγχρονα συστήματα προστασίας από υπερτάσεις προστατεύουν τους ανελκυστήρες, τον φωτισμό, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και τα υπόλοιπα ηλεκτρικά συστήματα του μνημείου από πιθανές βλάβες.

Πότε λαμβάνονται προληπτικά μέτρα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ένα χτύπημα κεραυνού από μόνο του σπάνια προκαλεί ζημιές στον Πύργο του Άιφελ.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις έντονων καταιγίδων ή ισχυρών ανέμων, οι αρμόδιες αρχές ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά τμήματα του μνημείου για προληπτικούς λόγους και για την ασφάλεια των επισκεπτών.

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