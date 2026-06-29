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29.06.2026 12:49

Φρίκη στο Μεξικό: Κροκόδειλος κατασπάραξε 28χρονο μπροστά σε τουρίστες

29.06.2026 12:49
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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε παραλία του δημοφιλούς θερέτρου Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, όταν κροκόδειλος κατασπάραξε έναν 28χρονο άνδρα κοντά σε πολυτελές ξενοδοχείο της περιοχής.

Η επίθεση του κροκόδειλου σημειώθηκε γύρω στις 6:30 μ.μ., κοντά στο Marriott Puerto Vallarta Resort & Spa, προκαλώντας πανικό σε λουόμενους και περαστικούς.

Την ώρα της επίθεσης, μια οικογένεια από το Σαν Κλεμέντε της Καλιφόρνιας βρισκόταν στο σημείο και προσπάθησε να βοηθήσει, νομίζοντας αρχικά ότι ο άνδρας είχε παρασυρθεί από ρεύμα.

«Νομίζαμε ότι είχε παγιδευτεί σε ρεύμα επιστροφής, οπότε τρέξαμε να βοηθήσουμε», ανέφερε η Τζέιμι Γιέτερ. Ο σύντροφός της, Κρις Μπέρι, βούτηξε ακόμη και σε καγιάκ χωρίς κουπιά για να φτάσει κοντά του, όμως ήταν ήδη αργά.

«Δεν υπήρχε τίποτα να χρησιμοποιήσουμε. Απλώς προσπαθούσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Βίντεο – σοκ με τον κροκόδειλο στην ακτή

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που κυκλοφόρησαν, ένας μεγάλος κροκόδειλος εθεάθη λίγο μετά την επίθεση να κινείται κοντά στην ακτή.

Το υλικό δείχνει το σαρκοβόρο ερπετό με ανοιχτά σαγόνια σε κοντινή απόσταση από το σημείο του τραγικού περιστατικού.

«Υπήρχαν προειδοποιήσεις, αλλά μπερδευτήκαμε»

Η οικογένεια από την Καλιφόρνια ανέφερε ότι υπήρχαν πινακίδες προειδοποίησης για μέδουσες, σαλάχια και κροκόδειλους, όμως το σύμβολο του κροκόδειλου το μπέρδεψαν αρχικά με ιγκουάνα.

Παράλληλα, τόνισαν ότι δεν υπήρχαν σαφείς οδηγίες απαγόρευσης κολύμβησης, ενώ ακόμη και το επόμενο πρωί τουρίστες επέστρεψαν στα νερά της ίδιας παραλίας.

Ερωτήματα για την ασφάλεια στην παραλία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε κοντά στο ίδιο σημείο όπου είχε καταγραφεί παρόμοια επίθεση το 2022, όταν δύο τουρίστες από το Κολοράντο τραυματίστηκαν από κροκόδειλο.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ το ξενοδοχείο δεν έχει σχολιάσει το συμβάν.

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