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29.06.2026 11:55

Ιράν: Αποδεσμεύονται 6 δισ. δολάρια μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

29.06.2026 11:55
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Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως, έπειτα από συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήρε κυρώσεις στο πετρέλαιο και σε πετροχημικά προϊόντα, 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 12 δισ. δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν και θα επιστρέψουν στο Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Ενδιάμεση συμφωνία Ιράν – ΗΠΑ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ υπέγραψαν ενδιάμεση συμφωνία αυτόν τον μήνα, προκειμένου να ετοιμάσουν το έδαφος για μια διευθέτηση της σύγκρουσής τους.

Στο μεταξύ, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των ΗΠΑ που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα στο Ρόιτερς πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Δίαυλοι επικοινωνίας για αποκλιμάκωση

Μεσολαβητές έχουν δημιουργήσει διαύλους επικοινωνίας προκειμένου να αποκλιμακώνονται τυχόν επεισόδια, ενώ οι τεχνικές συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος το βράδυ της Κυριακής.

Τι ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος

«Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δυο μέρη θα σταματήσουν (τις επιθέσεις) προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα» στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο εν λόγω αξιωματούχος δεν επιβεβαίωσε πληροφορίες αμερικανικών μέσων ενημέρωσης κατά τις οποίες οργανώνεται συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αύριο Τρίτη στο Κατάρ.

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