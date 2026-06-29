Ένας 46χρονος Βρετανός, με προηγούμενες καταδίκες για stalking, συνελήφθη στον Ισημερινό για τη δολοφονία της 36χρονης Κολομβιανής influencer Natalia Villalba.

Σύμφωνα με τις αρχές και δημοσιεύματα, ο Matthew Ashley Foster-Smith φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη γυναίκα, να έκρυψε το πτώμα της σε βαλίτσα και στη συνέχεια να προσπάθησε να χρησιμοποιήσει ως άλλοθι έναν αγώνα του Μουντιάλ.

Το πτώμα βρέθηκε σε βαλίτσα κάτω από ντους

Η Villalba διέμενε σε διαμέρισμα σε δημοφιλή περιοχή της Μπογκοτά, όταν δολοφονήθηκε στις 18 Ιουνίου.

Οι αρχές εντόπισαν το πτώμα της λίγες ημέρες αργότερα μέσα σε βαλίτσα, κάτω από ντους που εξακολουθούσε να τρέχει, σύμφωνα με τη The Sun.

Η μητέρα της 36χρονης ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει τελευταία φορά με την κόρη της στις 18 Ιουνίου. Τρεις ημέρες αργότερα, όταν έληξε η κράτηση της διαμονής της στο διαμέρισμα, προσωπικό καθαριότητας μπήκε στο δωμάτιο και ανακάλυψε το φρικτό έγκλημα.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν στο κτίριο

Ο Foster-Smith, πρώην γιατρός, ο οποίος είχε καταδικαστεί δύο φορές στο παρελθόν για stalking γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέρεται να καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο ίδιο κτίριο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι κάμερες τον έδειξαν να μεταφέρει σεντόνια σε χώρο πλυντηρίου περίπου την ίδια ώρα.

Διέφυγε στον Ισημερινό και επικαλέστηκε αγώνα του Μουντιάλ

Μέχρι να εντοπιστεί το πτώμα της Villalba, ο 46χρονος είχε ήδη περάσει τα νότια σύνορα της Κολομβίας και είχε διαφύγει στον Ισημερινό.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, είχε επικοινωνήσει με τη The Sun, επιχειρώντας να παρουσιάσει άλλοθι.

«Έβλεπα τον αγώνα Αγγλία – Κροατία στο Μουντιάλ σε μεγάλη οθόνη σε ιρλανδικό μπαρ, άρα δεν ήμουν εγώ», φέρεται να είπε.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης:

ότι μετά τον αγώνα πήγε σε εμπορικό κέντρο,

ότι περιπλανήθηκε εκεί,

ότι αγόρασε παγωτό,

και ότι επέστρεψε αργότερα για να παρακολουθήσει τους επόμενους αγώνες.

Ισχυρίστηκε ότι δεχόταν απειλές για χρέος

Ο Foster-Smith ισχυρίστηκε ακόμη ότι είχε δεχθεί «απειλές θανάτου» από τοπικούς γκάνγκστερ για χρέος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ετοιμαζόταν να ταξιδέψει αεροπορικώς από το Κίτο πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο, όταν συνελήφθη από την αστυνομία στο αεροδρόμιο.

Τη στιγμή της σύλληψής του, η Interpol είχε εκδώσει ερυθρά αγγελία σε βάρος του.

Οι εισαγγελείς τον κατηγορούν ότι προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία

Οι εισαγγελείς στην Κολομβία υποστηρίζουν ότι ο Foster-Smith δολοφόνησε τη Natalia Villalba και στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει τα στοιχεία πριν διαφύγει από το σημείο.

Ο δήμαρχος της Μπογκοτά, Carlos Fernando Galán, δήλωσε ότι η σύλληψη ήταν αποτέλεσμα κοινής επιχείρησης της κολομβιανής και της βρετανικής αστυνομίας.

«Αυτή η οδυνηρή υπόθεση δεν θα μείνει ατιμώρητη», ανέφερε σε δήλωσή του.

Είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά

Ο Foster-Smith είχε αποφυλακιστεί νωρίτερα φέτος, έχοντας εκτίσει περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκισης για stalking στο Dorset.

Σύμφωνα με τη The Sun, είχε επίσης εκτίσει ποινή 18 μηνών το 2020, για stalking πρώην συντρόφου του στο Dorset και για ανάρτηση revenge porn στο διαδίκτυο.

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