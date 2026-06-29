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29.06.2026 11:42

Lance Schroyer: Ποιος είναι ο πρώην αστυνομικός που θέλει ο Τραμπ για επικεφαλής της ICE

29.06.2026 11:42
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Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι προτείνει τον Λανς Σρόιερ, βετεράνο των αρχών επιβολής του νόμου στην Οκλαχόμα, για τη θέση του νέου διευθυντή της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Ο Τραμπ κάλεσε τη Γερουσία να εξετάσει άμεσα την υποψηφιότητα. Εάν εγκριθεί, ο Σρόιερ θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της ICE που θα έχει επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία από την περίοδο της κυβέρνησης Ομπάμα, καθώς τα τελευταία χρόνια η θέση καλυπτόταν από προσωρινούς αξιωματούχους.

Η επιλογή Σρόιερ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας επιχειρεί να περιορίσει το δημόσιο προφίλ της ICE.

Ποιος είναι ο Λανς Σρόιερ

Ο Σρόιερ είναι βετεράνος των αρχών επιβολής του νόμου στην Οκλαχόμα, με εμπειρία άνω των 29 ετών. Έχει υπηρετήσει ως πολιτειακός τροχονόμος της Οκλαχόμα, ενώ είναι και πρώην πεζοναύτης των ΗΠΑ.

Κατείχε τον βαθμό του ταγματάρχη στην Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων της Οκλαχόμα και πρόσφατα εντάχθηκε στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο σε υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 287(g).

Το πρόγραμμα επιτρέπει σε πολιτειακές και τοπικές αρχές να συνεργάζονται με την ICE σε επιχειρήσεις μεταναστευτικής επιβολής. Η επιλογή του Σρόιερ θεωρείται ότι συνδέεται με την προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να ενισχύσει τη συνεργασία της ICE με τοπικές αστυνομικές δυνάμεις.

Αντιδράσεις και εσωτερικές επιφυλάξεις

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η επιλογή Σρόιερ προκάλεσε σύγχυση σε αξιωματούχους και στελέχη της ICE, καθώς προηγούμενοι διευθυντές της υπηρεσίας είχαν συνήθως υπηρετήσει σε ανώτερες θέσεις, όπως αρχηγοί αστυνομίας ή υψηλόβαθμοι εισαγγελείς.

Ο Τομ Χόμαν, σύμβουλος του Λευκού Οίκου για τα σύνορα και πρώην προσωρινός επικεφαλής της ICE, φέρεται να εξέφρασε αντιρρήσεις για την επιλογή.

Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Τζέιμς Λάνκφορντ, χαιρέτισε την υποψηφιότητα, αναφέροντας ότι ο Σρόιερ «κατανοεί τη σημασία της εφαρμογής των μεταναστευτικών νόμων και της προστασίας των κοινοτήτων».

Η δήλωση Τραμπ

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι ο Λανς Σρόιερ «έχει ό,τι χρειάζεται» για να προχωρήσει σε κρατήσεις και απελάσεις «παράνομων μεταναστών εγκληματιών», όπως δολοφόνων, βιαστών και διακινητών ναρκωτικών, «με ρυθμό που δεν έχει ξαναδεί η χώρα».

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθήκοντα προσωρινού επικεφαλής της ICE ασκεί ο Ντέιβιντ Βεντουρέλα, πρώην στέλεχος ιδιωτικής εταιρείας φυλακών.

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