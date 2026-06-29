Καύσωνας στην Ευρώπη: Μετακινείται ανατολικά – Σε ύψη-ρεκόρ οι θερμοκρασίες σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία και Δανία (video/photo)

Το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη, εξακολουθεί να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Επιστήμονες προειδοποιούν ότι πρόκειται για το πιο ακραίο θερμικό φαινόμενο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ήπειρο, με άμεση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή.

Ήδη έχουν καταγραφεί πάνω από 1.300 θάνατοι από τις 21 Ιουνίου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ εκατοντάδες εκατομμύρια κάτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου είναι εκτεθειμένοι σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες.

Ο καύσωνας έχει επεκταθεί από τη δυτική προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, προκαλώντας νέα εκτεταμένα ρεκόρ θερμοκρασιών και σοβαρές επιπτώσεις σε υποδομές και συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 191 εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν σε θερμοκρασίες άνω των 35°C, ενώ συνολικά 381 εκατομμύρια αντιμετώπισαν θερμοκρασίες άνω των 30°C.

Ο ΠΟΥ προειδοποίησε ότι η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον κόσμο, με ρυθμό διπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου.

Σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης καταγράφηκαν ιστορικά ρεκόρ. Στη Γερμανία η θερμοκρασία έφτασε τους 41,7°C, στην Πολωνία τους 40,5°C, ενώ στην Τσεχία σημειώθηκαν έως και 41,9°C. Στη Δανία καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ στους 37°C, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.

Η Ελβετία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, καθώς ο υδράργυρος εκτοξεύτηκε στους 39°C στη Βασιλεία, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό Βασιλείας/Μπίνινγκεν στις 13:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με την ελβετική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία MétéoSuisse, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη.

Το υπουργείο Υγείας της Ιταλίας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα σε 18 ιταλικές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Μιλάνο, η Ρώμη, το Τορίνο, η Βενετία, η Γένοβα, η Φλωρεντία και η Μπολόνια, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 39 °C σε ορισμένες περιοχές.

Στη Γαλλία, μετά από ημέρες έντονου καύσωνα με θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40°C και το Παρίσι να φτάνει έως και τους 41°C, η κατάσταση μεταβλήθηκε με την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων και βροχοπτώσεων που έδωσαν προσωρινή ανακούφιση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά συνοδεύτηκαν και από κινδύνους, καθώς ακραία καιρικά επεισόδια προκάλεσαν ζημιές και νέα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Η γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας ανακοίνωσε περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους από το αναμενόμενο από τα τέλη Ιουνίου, με την πλειονότητα των θυμάτων να είναι ηλικιωμένοι.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ εξετάζονται μέτρα για την αντιμετώπιση μελλοντικών καυσώνων.

Σε ολόκληρη την ήπειρο, οι συνέπειες είναι εμφανείς: διακοπές ρεύματος, καθυστερήσεις σε μεταφορές και υπερφόρτωση συστημάτων υγείας.

Στην Πολωνία σημειώθηκαν πολύωρες καθυστερήσεις στα τρένα, ενώ σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας και της Τσεχίας χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για να δροσιστούν οι πολίτες.

Στο Βερολίνο αναφέρθηκαν ακόμη και λιποθυμικά επεισόδια λόγω της ακραίας ζέστης.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τέτοιας έντασης καύσωνες είναι πλέον εξαιρετικά απίθανο να συμβούν χωρίς την κλιματική αλλαγή, ενώ προειδοποιούν ότι η συχνότητα και η έντασή τους ενδέχεται να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.

Οι υγειονομικές αρχές εκφράζουν ανησυχία ότι οι πραγματικές απώλειες μπορεί να είναι υψηλότερες από τις επίσημες καταγραφές, καθώς τα συστήματα έκτακτης ανάγκης δοκιμάζονται στα όριά τους.

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