Αριθμός που σοκάρει για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Ευθύνεται για 1.300 θανάτους σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ένα σοκαριστικό νούμερο για την εκτίμηση των ανθρώπινων απωλειών από το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη.

Από τις 21 Ιουνίου όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη, ο ΠΟΥ εκτιμά πως πάνω από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στις καιρικές συνθήκες.

Αν και ο αριθμός δεν επιβεβαιώνεται κρατικά, μόνο η Γαλλία εξετάζει περίπου 1.000 θανάτους για το αν ο καύσωνας ευθύνεται γι’ αυτούς.

«Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε.

Σταθερά ψηλά ο υδράργυρος στην Ευρώπη

Αν και η θερμοκρασία στη Γαλλία και την Βρετανία έχει πέσει (στη Γαλλία σημειώνονται και βροχές), η ζέστη παραμένει στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης.

Σήμερα, η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράψαμε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου στο επίσημο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών μας. Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, επομένως δεν πρόκειται για την οριστική κορύφωση» του φαινομένου, τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στα 40αρια βρέθηκαν για πρώτη φορά περιοχές της Γερμανίας και της Πολωνίας.

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, μες την αστυνομία να ρίχνει νερό σε κεντρικούς δρόμους πόλεων για να δροσιστούν οι πολίτες.

Η Πολωνία κατέρριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν σήμερα τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW.

Στη Γαλλία από το κύμα καύσωνα, τώρα αντιμετωπίζουν καταιγίδες που προκάλεσαν και μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές, στα κεντρικά της χώρας.

Το κύμα καύσωνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, φεύγει από τα δυτικά και κατευθύνεται στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

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