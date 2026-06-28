search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:14
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.06.2026 18:47

Αριθμός που σοκάρει για τον καύσωνα στην Ευρώπη: Ευθύνεται για 1.300 θανάτους σύμφωνα με τον ΠΟΥ

28.06.2026 18:47
gallia-kosmos-kafsonas

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ένα σοκαριστικό νούμερο για την εκτίμηση των ανθρώπινων απωλειών από το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη.

Από τις 21 Ιουνίου όταν και ξεκίνησε η ακραία ζέστη,  ο ΠΟΥ εκτιμά πως πάνω από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στις καιρικές συνθήκες.

Αν και ο αριθμός δεν επιβεβαιώνεται κρατικά, μόνο η Γαλλία εξετάζει περίπου 1.000 θανάτους για το αν ο καύσωνας ευθύνεται γι’ αυτούς.

«Περισσότεροι από 1.300 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν από την 21η Ιουνίου σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

«Αυτήν τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες ακραίας ζέστης, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει και τα δίκτυα ηλεκτροδότησης τελούν υπό σοβαρή πίεση», συμπλήρωσε.

Σταθερά ψηλά ο υδράργυρος στην Ευρώπη

Αν και η θερμοκρασία στη Γαλλία και την Βρετανία έχει πέσει (στη Γαλλία σημειώνονται και βροχές), η ζέστη παραμένει στις περισσότερες περιοχές της Ευρώπης.

Σήμερα, η Τσεχία κατέγραψε ένα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, στους 41,1 βαθμούς Κελσίου, στο Ντόκσανι, βόρεια της Πράγας.

«Είναι η πρώτη φορά που καταγράψαμε μια θερμοκρασία 41 βαθμών Κελσίου στο επίσημο δίκτυο των μετεωρολογικών σταθμών μας. Οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται, επομένως δεν πρόκειται για την οριστική κορύφωση» του φαινομένου, τόνισε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Στα 40αρια βρέθηκαν για πρώτη φορά περιοχές της Γερμανίας και της Πολωνίας. 

Η Γερμανία κατέγραψε ένα νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας στους 41,7 βαθμούς Κελσίου, στο Κόσχεν, στο Βρανδεμβούργο, στα σύνορα με την Πολωνία, μες την αστυνομία να ρίχνει νερό σε κεντρικούς δρόμους πόλεων για να δροσιστούν οι πολίτες.

Η Πολωνία κατέρριψε σήμερα το ιστορικό ρεκόρ ζέστης που κατείχε, με θερμοκρασίες που αγγίζουν σήμερα τους 40,5°C, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο IMGW.

Στη Γαλλία από το κύμα καύσωνα, τώρα αντιμετωπίζουν καταιγίδες που προκάλεσαν και μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές, στα κεντρικά της χώρας.

Το κύμα καύσωνα σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, φεύγει από τα δυτικά και κατευθύνεται στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια.

Διαβάστε επίσης

Νέες απειλές των ΗΠΑ στο Ιράν και μέσω… ΟΗΕ: Αν συνεχίσουν τις επιθέσεις, τους κάναμε ξεκάθαρο τι θα πάθουν

Σαουδική Αραβία: 14 νεκροί έπειτα από συντριβή ελικοπτέρου της Aramco – «Καμία ένδειξη για εχθρική ενέργεια»

Μουντιάλ: Η σχέση του με την ενδοοικογενειακή βία – Γιατί φοβούνται αύξηση οι εισαγγελείς σε Αγγλία και Ουαλία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

f-35
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το Κογκρέσο κάνει κινήσεις για να μπλοκάρει την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35 που στήριξε ο Τραμπ

tsoukalas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

O Τσουκαλάς ανέλυσε τις «10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

tsantiri-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: «Ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Γιώργο Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα»

Xenodoxeio
ΕΛΛΑΔΑ

Ένας εγκαυματίας από τη φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Πατίνι που φόρτιζε ο «εμπρηστής» (Photos)

drimiotis_1204_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Amber alert για Δρυμιώτη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 20:07
poutin 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Δεχόμαστε επίθεση από τη Δύση – Η Ρωσία μπορεί να είναι μόνο ισχυρή και ανεξάρτητη»

pirosvestiki-omonoia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια: Από έκρηξη σε ηλεκτρικό πατίνι καταλήγουν οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

pirkagia
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από 40 φωτιές μέσα σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα – Οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

1 / 3