Γαλλία: 1.000 νεκροί από τον φονικό καύσωνα – Στον «φούρνο» η Ευρώπη

Τουλάχιστον 191 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία και την Τσεχία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου σήμερα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερους από 381 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη έναντι περισσότερων από 400 εκατομμύρια χθες. Η ανάλυση, που βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και σε προβλέψεις πληθυσμού για το 2025 του Joint Research Center, ευθυγραμμίζεται με τα στοιχεία της αυστριακής ΜΚΟ Klimadashboard.

Χθες, το μετεωρολογικό μοντέλο είχε προβλέψει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου για τουλάχιστον 193 εκατομμύρια ανθρώπους.

Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αναμένεται να δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας, ιδίως στο Βερολίνο. Η Σλοβακία, η Σερβία, η Κροατία, η Ιταλία, η Αυστρία, όπως και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας αναμένεται επίσης να επηρεαστούν.

🇩🇪 Berlin is melting under the record heatwave.



So authorities rolled out water cannons.



Fire trucks and police literally hosing down crowds near the Brandenburg Gate to cool people off.



Temperatures hit 102°F.



This is how Europe is handling the extreme weather.



Writer: Sol… June 28, 2026

«Φονικός» ο καύσωνας στη Γαλλία

Στη Γαλλία, όπου αναμένεται απόψε το βράδυ να λήξει ο κόκκινος συναγερμός, 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι έχουν καταγραφεί περίπου 1.000 επιπλέον θάνατοι κατά τη διάρκεια του ακραίου κύματος ζέστης.

Σύμφωνα με τη γαλλική υπηρεσία δημόσιας υγείας Santé Publique France, η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων ήταν ηλικίας άνω των 65 ετών, ωστόσο οι επιπτώσεις της ακραίας ζέστης καταγράφηκαν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, καθώς συνεχίζεται η συλλογή στοιχείων, ιδιαίτερα από οίκους ευγηρίας και ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στα σπίτια τους. Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του καύσωνα μπορεί να συνεχίσουν να εμφανίζονται ακόμη και δέκα ημέρες μετά την υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών.

Στη Σουηδία, οι υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν στρέβλωση των σιδηροδρομικών γραμμών, οδηγώντας ακόμη και στον εκτροχιασμό εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός του Paks περιόρισε την παραγωγή ενός αντιδραστήρα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του Δούναβη, ενώ στην Ελβετία ο πυρηνικός σταθμός Beznau ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία των αντιδραστήρων του εξαιτίας της υπερθέρμανσης των υδάτων του ποταμού Άαρε.

Στην Ιταλία, οι Αρχές έθεσαν σε κόκκινο συναγερμό 18 μεγάλες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία, ενώ η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού Πάδου εντείνει τους φόβους για εκτεταμένη ξηρασία και σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία και τα οικοσυστήματα.

Γερμανία: Από τα 40άρια στις καταρρακτώδεις βροχές – Πτώση 10 βαθμών προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο.

Ο 22χρονος πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι.

Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία. Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος.

Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία. Από τον καύσωνα, τμήματα του αυτοκινητοδρόμου A2 παραμορφώθηκαν από τη ζέστη, ενώ σε περιοχές κοντά στο Αμβούργο η άσφαλτος υπέστη ρωγμές και χρειάστηκε να κλείσουν λωρίδες κυκλοφορίας.

«Καμπανάκι» από την DWD

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο.

Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση. Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα BILD.

Στη Βρετανία, οι έντονες καταιγίδες που ακολούθησαν μετά τον καύσωνα προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές, με εκατοντάδες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

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