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28.06.2026 14:32

Γερμανία: Από τα 40άρια στις καταρρακτώδεις βροχές – Πτώση 10 βαθμών προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία

28.06.2026 14:32
zesti_kafsonas

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του αναζητώντας δροσιά εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τις τελευταίες ημέρες τη Γερμανία, ενώ ένα βρέφος σώθηκε από θερμοπληξία όταν κλειδώθηκε στο αυτοκίνητο.

Η περασμένη νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με το θερμόμετρο να παραμένει στους 29,4 βαθμούς Κελσίου στην ανατολική Σαξονία. Μετά τη ζέστη ωστόσο έρχεται απότομη πτώση της θερμοκρασίας και έντονες καταιγίδες.

Ένας 22χρονος άνδρας πνίγηκε χθες το απόγευμα στη λίμνη Ζόντενματσε της Βρέμης, όταν μπήκε στο νερό σε απαγορευμένο σημείο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζει κολύμπι. Φίλοι του προσπάθησαν χωρίς αποτέλεσμα να τον σώσουν, αλλά κινδύνεψαν και εκείνοι. Στο Ρέντενταλ της Βαυαρίας ένα βρέφος οκτώ μηνών σώθηκε οριακά από θερμοπληξία.

Το βρέφος καθόταν στο ειδικό κάθισμα και έπαιζε με το κλειδί που του είχε δώσει πατέρας του ως παιχνίδι, όταν ενεργοποίησε το κεντρικό κλείδωμα. Καθώς δεν υπήρχε εφεδρικό κλειδί, πυροσβέστες εκλήθησαν να σπάσουν το παράθυρο και να απελευθερώσουν το βρέφος.

Τις τελευταίες ημέρες οι αρχές και τα ΜΜΕ απευθύνουν συνεχώς εκκλήσεις για ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με τον κίνδυνο να μείνουν στο αυτοκίνητο παιδιά, ηλικιωμένοι, αλλά και ζώα, τονίζοντας ότι στον χώρο του κλειστού οχήματος η εξωτερική θερμοκρασία πολλαπλασιάζεται, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο θερμοπληξίας.

«Καμπανάκι» από την DWD

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) και σήμερα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα κυμανθούν κοντά στους 40 βαθμούς. Χαρακτηριστικά, οι περισσότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί της κατέγραψαν ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες το τελευταίο 24ωρο.

Από αύριο αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, κατά τουλάχιστον 10 βαθμούς, ενώ η DWD προειδοποιεί για καταρρακτώδεις βροχές και ανεμοστρόβιλους, κυρίως στα βορειοδυτικά και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

«Αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ακραία κατάσταση. Κάτι σαν μια σιωπηλή φυσική καταστροφή. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τελικά πόσοι άνθρωποι θα είναι θύματα του καύσωνα. Στη χώρα έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες κλήσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο μετεωρολόγος Κάρστεν Μπραντ στην εφημερίδα BILD.

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